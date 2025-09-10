Друг Трампа Кирк критиковал помощь Украине

Американский общественный деятель и основатель организации Turning Point USA Чарли Кирк, в которого совершено вооруженное нападение на мероприятии в штате Юта, ранее выступал с критикой поставок военной помощи Украине. Об этом сообщает информационное агентство URA.RU со ссылкой на его собственные заявления в эфире программы the Charlie Kirk Show.
По словам Кирка, он поддерживает президента США Дональда Трампа, однако расходится с ним во взглядах по украинскому вопросу. «Конечно, я поддерживаю президента (США Дональда Трампа — ред.) на все 100%. Он знает то, чего я не знаю. Мне не нравится идея поставок оружия на Украину. Это просто разница во мнениях. Знаете, люди могут не соглашаться», — заявлял Кирк в своем шоу ранее в этом году.
В отдельных выпусках передачи Кирк подчеркивал, что дальнейшее финансирование и отправка вооружений в зону конфликта против России не отвечает интересам США. Он отмечал, что американское общество должно сосредоточиться на внутренних проблемах, а поддержка «кинетического конфликта» за пределами страны не является приоритетом для национальной безопасности. В своих выступлениях активист неоднократно призывал к пересмотру внешней политики Вашингтона в отношении Восточной Европы.
