CNN: в стрельбе в школе в Колорадо пострадали не менее трех человек

Не менее трех человек получили ранения в результате стрельбы в старшей школе города Эвергрин, штат Колорадо. Об этом 10 сентября сообщила телекомпания CNN со ссылкой на местные правоохранительные органы.
Инцидент произошел на территории учебного заведения. По данным телеканала, среди пострадавших — как минимум двое учащихся школы. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, состояние раненых оценивается как критическое.
Причиной обращения правоохранителей к жителям города стало желание обеспечить безопасность и не мешать работе экстренных служб. «Мы просим всех держаться подальше от территории школы и не приближаться к месту происшествия до завершения работы полиции», — сообщили представители полиции города Эвергрин. Вся прилегающая территория была оцеплена, на месте работают следователи и криминалисты.
В американском штате Юта во время политического мероприятия было совершено покушение на главу организации Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кирка, который известен своей поддержкой бывшего президента Дональда Трампа и придерживается крайне правых взглядов. Момент выстрела в Кирка был зафиксирован на видеозаписи. Дональд Трамп обратился к общественности с призывом молиться за пострадавшего. Лицо, открывшее огонь, было задержано правоохранительными органами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.