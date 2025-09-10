Стрелявший в Чарли Кирка не был задержан

Подозреваемый в покушении на общественного деятеля и сторонника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка не был задержан правоохранительными органами. Об этом сообщил представитель американского университета штата Юта.
«Представитель университета заявил, что подозреваемый не находится под стражей. Ранее в предупреждении университета говорилось, что полиция задержала подозреваемого», — сообщает телеканал NBC.
Газета The New York Times также подтвердила, что сведения о задержании стрелявшего не нашли подтверждения у официальных лиц.
Покушение на Чарли Кирка, известного своей поддержкой Дональда Трампа и праворадикальными взглядами, произошло 10 сентября в штате Юта во время политического собрания. Инцидент, во время которого в Кирка был произведен выстрел, попал на видео.
Кирк госпитализировали в критическом состоянии. Позже Трамп сообщил о его смерти.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.