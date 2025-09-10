10 сентября 2025

Польша потребовала экстренное заседание Совбеза ООН из-за инцидента с дронами

Сейчас обсуждается, когда именно пройдет заседание
Сейчас обсуждается, когда именно пройдет заседание Фото:
новость из сюжета
В воздушное пространство Польши вторглись дроны

Польша обратилась с просьбой созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН после инцидента с беспилотниками в своем воздушном пространстве. Об этом сообщили в председательствующей в сентябре миссии Республики Корея при Всемирной организации. В миссии уточнили, что вопрос о дате и времени проведения заседания находится на стадии обсуждения.

«Запрос был сделан Польшей», — сообщили в миссии. Информацию передает РИА Новости. Представители также подчеркнули, что консультации по поводу формата и сроков экстренного заседания еще продолжаются.

В ночь на 10 сентября польские военные зафиксировали нарушение воздушного пространства страны. Позднее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что инцидент был связан с проникновением «значительного количества российских беспилотников». По его словам, в воздушное пространство Польши вторглись 19 БПЛА, часть из которых — три или четыре аппарата — были успешно уничтожены. В настоящее время продолжаются работы по поиску их обломков.

В связи с произошедшим в министерство иностранных дел Польши был вызван временный поверенный в делах России Андрей Ордаш. Российский дипломат отметил, что польская сторона не предоставила доказательств российского происхождения сбитых беспилотных летательных аппаратов и подчеркнул, что Российская Федерация не заинтересована в обострении отношений с Польшей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался от комментариев по данному вопросу, сославшись на то, что данный инцидент находится в ведении министерства обороны.

