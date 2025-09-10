10 сентября 2025

В Израиль прибыла освобожденная из плена в Ираке россиянка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В плену девушка провела около двух лет
В плену девушка провела около двух лет Фото:

Освобожденная из плена в Ираке гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова вечером 10 сентября прибыла в Израиль через Кипр. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Глава „Моссад“ поблагодарил своего кипрского коллегу за помощь в гуманитарной перевозке Елизаветы через Кипр в Израиль. Сотрудничество между двумя странами в очередной раз подтверждает свою эффективность», — говорится в заявлении канцелярии.

Цуркова была похищена в 2023 году в Ираке, где она проводила научные исследования. Ее подозревали в шпионаже.

9 сентября Президент США Дональд Трамп заявил, что девушка была освобождена иракской шиитской группировкой «Катаиб Хезболла» после продолжительного периода пленения и пыток. Подробности шпионской истории — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Освобожденная из плена в Ираке гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова вечером 10 сентября прибыла в Израиль через Кипр. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. «Глава „Моссад“ поблагодарил своего кипрского коллегу за помощь в гуманитарной перевозке Елизаветы через Кипр в Израиль. Сотрудничество между двумя странами в очередной раз подтверждает свою эффективность», — говорится в заявлении канцелярии. Цуркова была похищена в 2023 году в Ираке, где она проводила научные исследования. Ее подозревали в шпионаже. 9 сентября Президент США Дональд Трамп заявил, что девушка была освобождена иракской шиитской группировкой «Катаиб Хезболла» после продолжительного периода пленения и пыток. Подробности шпионской истории — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...