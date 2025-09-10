В Израиль прибыла освобожденная из плена в Ираке россиянка

Освобожденная из плена в Ираке гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова вечером 10 сентября прибыла в Израиль через Кипр. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
«Глава „Моссад“ поблагодарил своего кипрского коллегу за помощь в гуманитарной перевозке Елизаветы через Кипр в Израиль. Сотрудничество между двумя странами в очередной раз подтверждает свою эффективность», — говорится в заявлении канцелярии.
Цуркова была похищена в 2023 году в Ираке, где она проводила научные исследования. Ее подозревали в шпионаже.
9 сентября Президент США Дональд Трамп заявил, что девушка была освобождена иракской шиитской группировкой «Катаиб Хезболла» после продолжительного периода пленения и пыток. Подробности шпионской истории — в материале URA.RU.
