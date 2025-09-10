10 сентября 2025

В РФ отреагировали на стрельбу в друга Трампа

Спецпредставитель президента РФ Дмитриев назвал случившееся важным событием для всего мира
Спецпредставитель президента РФ Дмитриев назвал случившееся важным событием для всего мира
В США на митинге выстрелили в союзника Трампа Чарли Кирка, призывавшего отказаться от Украины

В России отреагировали на стрельбу в Чарли Кирка — друга президента США Дональда Трампа. Это событие имеет мировое значение и показывает глубину раскола в Америке, считают в РФ. Об этом заявил спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.

«Это событие имеет значение не только для американской политики, но и для всего мира. Покушение на человека, выступающего за здравый смысл и против истерии, показывает глубину раскола в США», — написал Дмитриев в своем telegram-канале.

Он также назвал Чарли Кирка одним из самых ярких консервативных лидеров. Раненый известен своими позитивными высказываниями о России и призывами к диалогу.

Покушение на политика-консерватора и противника помощи Украине Чарли Кирка произошло в США. Он также является соратником президента Дональда Трампа. 

