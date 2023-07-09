В Конторе пароходства в Тюмени появилась экобиблиотека

10 июля 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Книги по экологии передали Конторе пароходства Фото: пресс-служба ТЭО Тюменское экологическое объединение (ТЭО) и оргкомитет федерального проекта «Экософия» передали в фонд «Читальни» экологическую литературу. В пресс-службе регионального оператора по обращению с отходами выразили надежду, что эколитература будет востребована у молодежи. Новая экобиблиотека появится в Конторе пароходства — арт-пространстве, в котором проходят крупные лекции и мастер-классы. «Урбанистика и искусство неразрывно связаны с темой экологии. Это не просто слова, но и мировой тренд. Надеемся, что эти книги будут востребованы у талантливых юношей и девушек, и уверены, что и в Тюмени уже в ближайшем будущем на каждом шагу можно будет увидеть экологичные решения в городской среде, культуре, искусстве», — сообщили URA.RU в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО». Ранее в Тюмени прошел региональный праздник «Экософия», который посетили более 5 тысяч человек. «Юных, стильных, неравнодушных людей, я встретила в Тюмени. Хотелось бы, чтобы экология оставалось важным аспектом в жизни тюменской молодежи», — рассказала руководитель проекта Вита Саар. «Экософия» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей», созданный для активных людей, продвигающих экологичный образ жизни. За первую неделю работы «Читальню» посетили уже более 200 человек. В арт-пространстве также можно провести свое мероприятие. Это может быть разговорный клуб, мастер-класс, лекция или семинар. При этом все мероприятия на площадке являются открытыми и бесплатными. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменское экологическое объединение (ТЭО) и оргкомитет федерального проекта «Экософия» передали в фонд «Читальни» экологическую литературу. В пресс-службе регионального оператора по обращению с отходами выразили надежду, что эколитература будет востребована у молодежи. Новая экобиблиотека появится в Конторе пароходства — арт-пространстве, в котором проходят крупные лекции и мастер-классы. «Урбанистика и искусство неразрывно связаны с темой экологии. Это не просто слова, но и мировой тренд. Надеемся, что эти книги будут востребованы у талантливых юношей и девушек, и уверены, что и в Тюмени уже в ближайшем будущем на каждом шагу можно будет увидеть экологичные решения в городской среде, культуре, искусстве», — сообщили URA.RU в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО». Ранее в Тюмени прошел региональный праздник «Экософия», который посетили более 5 тысяч человек. «Юных, стильных, неравнодушных людей, я встретила в Тюмени. Хотелось бы, чтобы экология оставалось важным аспектом в жизни тюменской молодежи», — рассказала руководитель проекта Вита Саар. «Экософия» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей», созданный для активных людей, продвигающих экологичный образ жизни. За первую неделю работы «Читальню» посетили уже более 200 человек. В арт-пространстве также можно провести свое мероприятие. Это может быть разговорный клуб, мастер-класс, лекция или семинар. При этом все мероприятия на площадке являются открытыми и бесплатными.