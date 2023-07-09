«Новые люди» отказались от борьбы за округ на довыборах в Тюменскую областную думу

Партия «Новые люди» выдвинула только одного кандидата на два вакантных места на довыборах в Тюменскую областную думу. Об этом URA.RU сообщили в региональном избиркоме.
«Калининский одномандатный избирательный округ № 19 — Осатюк Владислав Игоревич („Новые люди“)», — говорится в документе, опубликованном на сайте избиркома. В Восточном округе партия не выставила кандидата.
Основным конкурентом Осатюка в округе станет спецпредставитель губернатора Александра Моора по СВО Николай Савченко, которому прочат победу. Места в облдуме стали вакантными после досрочной сдачи мандатов двумя богатейшими тюменскими политиками: Сергеем Романовым и Николаем Руссу. Довыборы пройдут в единый день голосования 10 сентября.
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