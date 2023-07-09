09 июля 2023
08 июля 2023

«Новые люди» отказались от борьбы за округ на довыборах в Тюменскую областную думу

© Служба новостей «URA.RU»
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Партия Новые люди презентует кандидатов на выборы в ЕГД. Екатеринбург, партия новые люди
У «Новых людей» нашелся лишь один кандидат на два места в региональном парламенте Фото:

Партия «Новые люди» выдвинула только одного кандидата на два вакантных места на довыборах в Тюменскую областную думу. Об этом URA.RU сообщили в региональном избиркоме.

«Калининский одномандатный избирательный округ № 19 — Осатюк Владислав Игоревич („Новые люди“)», — говорится в документе, опубликованном на сайте избиркома. В Восточном округе партия не выставила кандидата.

Основным конкурентом Осатюка в округе станет спецпредставитель губернатора Александра Моора по СВО Николай Савченко, которому прочат победу. Места в облдуме стали вакантными после досрочной сдачи мандатов двумя богатейшими тюменскими политиками: Сергеем Романовым и Николаем Руссу. Довыборы пройдут в единый день голосования 10 сентября.

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Партия «Новые люди» выдвинула только одного кандидата на два вакантных места на довыборах в Тюменскую областную думу. Об этом URA.RU сообщили в региональном избиркоме. «Калининский одномандатный избирательный округ № 19 — Осатюк Владислав Игоревич („Новые люди“)», — говорится в документе, опубликованном на сайте избиркома. В Восточном округе партия не выставила кандидата. Основным конкурентом Осатюка в округе станет спецпредставитель губернатора Александра Моора по СВО Николай Савченко, которому прочат победу. Места в облдуме стали вакантными после досрочной сдачи мандатов двумя богатейшими тюменскими политиками: Сергеем Романовым и Николаем Руссу. Довыборы пройдут в единый день голосования 10 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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