В Курганскую область после аномально высоких температур придет похолодание. Скрин

10 июля 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

После аномальной жары в Кургане прогнозируют дожди Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области прогнозируют похолодание после аномально высоких температур. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России. «Понижение начнется с 13 июля, где днем температура воздуха дойдет до +30 градусов. Ожидание, что на 14 июля температура воздуха достигнет +27 градусов. Ночью в этот день ожидается до +16 градусов. 15 и 16 июля днем температура воздуха достигнет +21 градуса», — указано на сайте Гидрометцентра. Сообщается, что с 14 июля ночью температура воздуха будет доходить до +16 градусов и постепенно этот показатель опустится до +11 градусов (такая погода ожидается в ночь 16 июля). Синоптики прогнозируют дожди на ночь 13 июля. По прогнозам, дожди будут весь день 14 и 15 июля. Ранее URA.RU писало, что жара в Курганской области достигнет исторического максимума второй раз за 130 лет. Воздух в регионе будет прогреваться до аномально высоких показателей — +42 градуса. Курганская область ожидает похолодание Фото: скрин сайта Гидрометцентра России

В Курганской области прогнозируют похолодание после аномально высоких температур. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России. «Понижение начнется с 13 июля, где днем температура воздуха дойдет до +30 градусов. Ожидание, что на 14 июля температура воздуха достигнет +27 градусов. Ночью в этот день ожидается до +16 градусов. 15 и 16 июля днем температура воздуха достигнет +21 градуса», — указано на сайте Гидрометцентра. Сообщается, что с 14 июля ночью температура воздуха будет доходить до +16 градусов и постепенно этот показатель опустится до +11 градусов (такая погода ожидается в ночь 16 июля). Синоптики прогнозируют дожди на ночь 13 июля. По прогнозам, дожди будут весь день 14 и 15 июля. Ранее URA.RU писало, что жара в Курганской области достигнет исторического максимума второй раз за 130 лет. Воздух в регионе будет прогреваться до аномально высоких показателей — +42 градуса.