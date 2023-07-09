09 июля 2023

В Курганскую область после аномально высоких температур придет похолодание. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь. Курган , непогода, плохая видимость, ливень, дождь
После аномальной жары в Кургане прогнозируют дожди Фото:

В Курганской области прогнозируют похолодание после аномально высоких температур. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Понижение начнется с 13 июля, где днем температура воздуха дойдет до +30 градусов. Ожидание, что на 14 июля температура воздуха достигнет +27 градусов. Ночью в этот день ожидается до +16 градусов. 15 и 16 июля днем температура воздуха достигнет +21 градуса», — указано на сайте Гидрометцентра.

Сообщается, что с 14 июля ночью температура воздуха будет доходить до +16 градусов и постепенно этот показатель опустится до +11 градусов (такая погода ожидается в ночь 16 июля). Синоптики прогнозируют дожди на ночь 13 июля. По прогнозам, дожди будут весь день 14 и 15 июля.

Ранее URA.RU писало, что жара в Курганской области достигнет исторического максимума второй раз за 130 лет. Воздух в регионе будет прогреваться до аномально высоких показателей — +42 градуса.

Курганская область ожидает похолодание
Курганская область ожидает похолодание
Фото:

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В Курганской области прогнозируют похолодание после аномально высоких температур. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России. «Понижение начнется с 13 июля, где днем температура воздуха дойдет до +30 градусов. Ожидание, что на 14 июля температура воздуха достигнет +27 градусов. Ночью в этот день ожидается до +16 градусов. 15 и 16 июля днем температура воздуха достигнет +21 градуса», — указано на сайте Гидрометцентра. Сообщается, что с 14 июля ночью температура воздуха будет доходить до +16 градусов и постепенно этот показатель опустится до +11 градусов (такая погода ожидается в ночь 16 июля). Синоптики прогнозируют дожди на ночь 13 июля. По прогнозам, дожди будут весь день 14 и 15 июля. Ранее URA.RU писало, что жара в Курганской области достигнет исторического максимума второй раз за 130 лет. Воздух в регионе будет прогреваться до аномально высоких показателей — +42 градуса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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