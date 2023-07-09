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Жара в Курганской области достигнет исторического максимума второй раз за 130 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Некрасовский мост. Курган, лето, жара, фонтан
В последний раз такая температура фиксировалась в июле 1952 года Фото:

В Курганской области 11 и 12 июля воздух будет прогреваться до 40-42 градусов. За последние 130 лет такая температура фиксировалась лишь 30 июля 1952 года, сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн.

«За последние 130 лет +40 градусов в Кургане фиксировались лишь 30 июля 1952 года. В этот раз такая температура ожидается в течение двух дней и есть вероятность, что будет взята отметка в +41 градус», — сообщает Винштейн в своем telegram-канале.

Максимум температуры ожидается над Курганом. Как объясняет синоптик, это связано с тем, что город прогревается быстрее сельской местности.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане 10 июля ожидается аномальная жара. Температура воздуха может подняться до +40 градусов.

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В Курганской области 11 и 12 июля воздух будет прогреваться до 40-42 градусов. За последние 130 лет такая температура фиксировалась лишь 30 июля 1952 года, сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн. «За последние 130 лет +40 градусов в Кургане фиксировались лишь 30 июля 1952 года. В этот раз такая температура ожидается в течение двух дней и есть вероятность, что будет взята отметка в +41 градус», — сообщает Винштейн в своем telegram-канале. Максимум температуры ожидается над Курганом. Как объясняет синоптик, это связано с тем, что город прогревается быстрее сельской местности. Ранее URA.RU писало, что в Кургане 10 июля ожидается аномальная жара. Температура воздуха может подняться до +40 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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