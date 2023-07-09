В ЯНАО освятят колокола главного храма-долгостроя

В Преображенском соборе Салехарда осветят колокола Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Салехарде на текущей неделе пройдет освящение колоколов строящегося собора Преображения Господня и монумента с изображением Михаила Архангела. Такое решение приняли губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай в ходе рабочей встречи, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Губернатор Ямала провел рабочую встречу с Владыкой Николаем. Обсудили ход работ по строительству Кафедрального собора в честь Преображения Господня в Салехарде, а также освящение колоколов и монумента с изображением Архангела Михаила, которое пройдет на этой неделе», — сообщила пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

Строительство собора вышло на финальную стадию, сейчас идут работы по внутренней отделке храма. Также, строители приступили к благоустройству прихрамовой территории.

Ранее URA.RU рассказало, что храм Преображения Господня строится с 2012 года. Сроки сдачи собора неоднократно переносились. В настоящее время храмовый комплекс планируют сдать в 2024 году. На открытие собора православные верующие ждали приезда патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. К открытию храма хотят переименовать реку Шайтанка, протекающую возле собора, в Преображенку.