Тюменцам рассказали о безопасных местах для купания

Роспотребнадзор: в Тюменской области есть 11 разрешенных мест для купания

11 июля 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

В Тюменской области есть 11 мест с разрешением Роспотребнадзора Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области утвердили список мест для купания, где все санитарно-эпидемиологические показатели соответствует норме. Об 11 местах для отдыха рассказало управление Роспотребнадзора по региону. «База отдыха „Верхний Бор“, акватория озера Верхнее Кривое, 11 км Салаирского тракта. „Дельвер“, территория базы отдыха „Пруд Лесной“ в районе ТЭЦ-2. „Дардиель-Ски“, Кулига парк — акватория озера на 32 км Ирбитского тракта, Тюменский район», — передали в информационном центре правительства Тюменской области сообщение Роспотребнадзора. Эти три места для купания являются единственными, не принадлежащими детским лагерям и санаториям. Также в список вошли: Центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь», Акватория пруда б/н, Тюменский район, 19 км Червишевского тракта;

«Витязь» Акватория озера Андреевское, Тюменский район, 21 км Ялуторовского тракта;

«Ребячья республика», Акватория озера Арсеньевское, Тюменский район, 4 км от с. Салаирка на территории Салаирского МО;

«Олимпийская Ребячка», Акватория озера Полушинское, Тюменский район, 42 км автодороги Тюмень — Каменка — граница Свердловской области;

Центр туризма и детского творчества, Акватория озера Сингуль, г. Ялуторовск;

«Серебряный бор», Акватория озера Нижнее Кривое, г. Тюмень, 9 км Салаирского тракта;

«Дружба», Озеро Малая Старица, Ишимский район, деревня Синицына; Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области расширили список мест, где можно купаться. Новичком в перечне стала акватория озера «Бобровое» на территории «Кулига-парк».

В Тюменской области утвердили список мест для купания, где все санитарно-эпидемиологические показатели соответствует норме. Об 11 местах для отдыха рассказало управление Роспотребнадзора по региону. «База отдыха „Верхний Бор“, акватория озера Верхнее Кривое, 11 км Салаирского тракта. „Дельвер“, территория базы отдыха „Пруд Лесной“ в районе ТЭЦ-2. „Дардиель-Ски“, Кулига парк — акватория озера на 32 км Ирбитского тракта, Тюменский район», — передали в информационном центре правительства Тюменской области сообщение Роспотребнадзора. Эти три места для купания являются единственными, не принадлежащими детским лагерям и санаториям. Также в список вошли: Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области расширили список мест, где можно купаться. Новичком в перечне стала акватория озера «Бобровое» на территории «Кулига-парк».