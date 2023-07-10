Путин наградил пилота и медиаменеджера из ЯНАО

Президент РФ Владимир Путин наградил двух жителей ЯНАО. Государственных наград удостоены директор ГТРК «Ямал» Александр Добрынин и пилот авиакомпании «Ямал» Юрий Тараканов, сообщает telegram-канал «Ямал. Официально».
«Директор ГТРК „Ямал“ Александр Добрынин награжден медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени. Отмечены его многолетняя добросовестная работа и вклад в развитие СМИ. Пилоту авиакомпании „Ямал“ Юрию Тараканову за высокий профессионализм присвоено почетное звание „Заслуженный пилот Российской Федерации“», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что Владимир Путин наградил двух пилотов ямальской авиакомпании. Летчикам присвоили почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.