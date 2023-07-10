Путин наградил пилота и медиаменеджера из ЯНАО

11 июля 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

Путин наградил двух ямальцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин наградил двух жителей ЯНАО. Государственных наград удостоены директор ГТРК «Ямал» Александр Добрынин и пилот авиакомпании «Ямал» Юрий Тараканов, сообщает telegram-канал «Ямал. Официально». «Директор ГТРК „Ямал“ Александр Добрынин награжден медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени. Отмечены его многолетняя добросовестная работа и вклад в развитие СМИ. Пилоту авиакомпании „Ямал“ Юрию Тараканову за высокий профессионализм присвоено почетное звание „Заслуженный пилот Российской Федерации“», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что Владимир Путин наградил двух пилотов ямальской авиакомпании. Летчикам присвоили почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».

Президент РФ Владимир Путин наградил двух жителей ЯНАО. Государственных наград удостоены директор ГТРК «Ямал» Александр Добрынин и пилот авиакомпании «Ямал» Юрий Тараканов, сообщает telegram-канал «Ямал. Официально». «Директор ГТРК „Ямал“ Александр Добрынин награжден медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени. Отмечены его многолетняя добросовестная работа и вклад в развитие СМИ. Пилоту авиакомпании „Ямал“ Юрию Тараканову за высокий профессионализм присвоено почетное звание „Заслуженный пилот Российской Федерации“», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что Владимир Путин наградил двух пилотов ямальской авиакомпании. Летчикам присвоили почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».