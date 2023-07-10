10 июля 2023

Путин наградил пилота и медиаменеджера из ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, путин владимир
Путин наградил двух ямальцев Фото:

Президент РФ Владимир Путин наградил двух жителей ЯНАО. Государственных наград удостоены директор ГТРК «Ямал» Александр Добрынин и пилот авиакомпании «Ямал» Юрий Тараканов, сообщает telegram-канал «Ямал. Официально».

«Директор ГТРК „Ямал“ Александр Добрынин награжден медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени. Отмечены его многолетняя добросовестная работа и вклад в развитие СМИ. Пилоту авиакомпании „Ямал“ Юрию Тараканову за высокий профессионализм присвоено почетное звание „Заслуженный пилот Российской Федерации“», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что Владимир Путин наградил двух пилотов ямальской авиакомпании. Летчикам присвоили почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».

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Президент РФ Владимир Путин наградил двух жителей ЯНАО. Государственных наград удостоены директор ГТРК «Ямал» Александр Добрынин и пилот авиакомпании «Ямал» Юрий Тараканов, сообщает telegram-канал «Ямал. Официально». «Директор ГТРК „Ямал“ Александр Добрынин награжден медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени. Отмечены его многолетняя добросовестная работа и вклад в развитие СМИ. Пилоту авиакомпании „Ямал“ Юрию Тараканову за высокий профессионализм присвоено почетное звание „Заслуженный пилот Российской Федерации“», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что Владимир Путин наградил двух пилотов ямальской авиакомпании. Летчикам присвоили почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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