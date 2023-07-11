Вода в Тоболе на пляжах Кургана стала безопасной для купания

12 июля 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

Вода в Тоболе вновь соответствует нормам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В реке Тобол на пляжах Кургана вода вновь соответствует нормам. Об этом сообщает администрация города в telegram-канале. «В соответствии с полученным результатом проб на 11 июля текущего года, вода в реке Тобол в местах для отдыха и купания „Бабьи пески“ и „Бульвар Солнечный“ соответствует нормам. Купаться здесь разрешено», — говорится в сообщении мэрии. Соответствует нормам и вода в районе официального пляжа на Голубых озерах. В купальный сезон исследования воды и песка во всех официально разрешенных местах для купания проводятся каждые 10 дней. Ранее URA.RU писало, что вода в реке Тобол не соответствует необходимым для купания нормам. 10 июля курганские власти не рекомендовали горожанам купаться в реке.

В реке Тобол на пляжах Кургана вода вновь соответствует нормам. Об этом сообщает администрация города в telegram-канале. «В соответствии с полученным результатом проб на 11 июля текущего года, вода в реке Тобол в местах для отдыха и купания „Бабьи пески“ и „Бульвар Солнечный“ соответствует нормам. Купаться здесь разрешено», — говорится в сообщении мэрии. Соответствует нормам и вода в районе официального пляжа на Голубых озерах. В купальный сезон исследования воды и песка во всех официально разрешенных местах для купания проводятся каждые 10 дней. Ранее URA.RU писало, что вода в реке Тобол не соответствует необходимым для купания нормам. 10 июля курганские власти не рекомендовали горожанам купаться в реке.