11 июля 2023

Вода в Тоболе на пляжах Кургана стала безопасной для купания

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляж Бабьи пески. Курган, отпуск, пляж бабьи пески, лето, река тобол, отдых на воде, жара, пляжный песок
Вода в Тоболе вновь соответствует нормам Фото:

В реке Тобол на пляжах Кургана вода вновь соответствует нормам. Об этом сообщает администрация города в telegram-канале.

«В соответствии с полученным результатом проб на 11 июля текущего года, вода в реке Тобол в местах для отдыха и купания „Бабьи пески“ и „Бульвар Солнечный“ соответствует нормам. Купаться здесь разрешено», — говорится в сообщении мэрии. Соответствует нормам и вода в районе официального пляжа на Голубых озерах.

В купальный сезон исследования воды и песка во всех официально разрешенных местах для купания проводятся каждые 10 дней. Ранее URA.RU писало, что вода в реке Тобол не соответствует необходимым для купания нормам. 10 июля курганские власти не рекомендовали горожанам купаться в реке.

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В реке Тобол на пляжах Кургана вода вновь соответствует нормам. Об этом сообщает администрация города в telegram-канале. «В соответствии с полученным результатом проб на 11 июля текущего года, вода в реке Тобол в местах для отдыха и купания „Бабьи пески“ и „Бульвар Солнечный“ соответствует нормам. Купаться здесь разрешено», — говорится в сообщении мэрии. Соответствует нормам и вода в районе официального пляжа на Голубых озерах. В купальный сезон исследования воды и песка во всех официально разрешенных местах для купания проводятся каждые 10 дней. Ранее URA.RU писало, что вода в реке Тобол не соответствует необходимым для купания нормам. 10 июля курганские власти не рекомендовали горожанам купаться в реке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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