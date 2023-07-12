В Тюмени бесплатно раздавали бутылки с водой в жару. Фото

13 июля 2023 в 06:44 Размер текста - 17 +

На перекрестке улиц Широтная и Пермякова жителям Тюмени раздавали бесплатную воду Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Тюмени на перекрестке улиц Широтная и Пермякова молодые люди в футболках сервиса доставки «Самокат» раздавали бесплатно бутылки с водой жителям города. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. «Хочу выразить огромное спасибо ребятам. Они стояли на жаре и раздавали воду бесплатно на перекрестке улиц Широтная и Пермякова», — сообщается в telegram -канале «Тюмень ЧП». Корреспондент URA.RU направил запрос в адрес сервиса доставка «Самокат». На момент публикации ответ не получен. Ранее сообщалось, что в Тюменской области из-за жары установили оранжевый уровень опасности. Он подразумевает, что в регионе есть вероятность стихийных бедствий. Метеорологи предупреждали жителей региона, что воздух прогреется до 36 градусов и выше. Фото: telegram-канал «Тюмень ЧП» Фото: telegram-канал «Тюмень ЧП»

В Тюмени на перекрестке улиц Широтная и Пермякова молодые люди в футболках сервиса доставки «Самокат» раздавали бесплатно бутылки с водой жителям города. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. «Хочу выразить огромное спасибо ребятам. Они стояли на жаре и раздавали воду бесплатно на перекрестке улиц Широтная и Пермякова», — сообщается в telegram -канале «Тюмень ЧП». Корреспондент URA.RU направил запрос в адрес сервиса доставка «Самокат». На момент публикации ответ не получен. Ранее сообщалось, что в Тюменской области из-за жары установили оранжевый уровень опасности. Он подразумевает, что в регионе есть вероятность стихийных бедствий. Метеорологи предупреждали жителей региона, что воздух прогреется до 36 градусов и выше.