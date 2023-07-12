В Тюмени на перекрестке улиц Широтная и Пермякова молодые люди в футболках сервиса доставки «Самокат» раздавали бесплатно бутылки с водой жителям города. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.
«Хочу выразить огромное спасибо ребятам. Они стояли на жаре и раздавали воду бесплатно на перекрестке улиц Широтная и Пермякова», — сообщается в telegram -канале «Тюмень ЧП».
Корреспондент URA.RU направил запрос в адрес сервиса доставка «Самокат». На момент публикации ответ не получен.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области из-за жары установили оранжевый уровень опасности. Он подразумевает, что в регионе есть вероятность стихийных бедствий. Метеорологи предупреждали жителей региона, что воздух прогреется до 36 градусов и выше.
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