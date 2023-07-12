12 июля 2023

В Тюмени бесплатно раздавали бутылки с водой в жару. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы. Москва, питьевая вода, вода в бутылке
На перекрестке улиц Широтная и Пермякова жителям Тюмени раздавали бесплатную воду Фото:

В Тюмени на перекрестке улиц Широтная и Пермякова молодые люди в футболках сервиса доставки «Самокат» раздавали бесплатно бутылки с водой жителям города. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

«Хочу выразить огромное спасибо ребятам. Они стояли на жаре и раздавали воду бесплатно на перекрестке улиц Широтная и Пермякова», — сообщается в telegram -канале «Тюмень ЧП».

Корреспондент URA.RU направил запрос в адрес сервиса доставка «Самокат». На момент публикации ответ не получен.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области из-за жары установили оранжевый уровень опасности. Он подразумевает, что в регионе есть вероятность стихийных бедствий. Метеорологи предупреждали жителей региона, что воздух прогреется до 36 градусов и выше.

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В Тюмени на перекрестке улиц Широтная и Пермякова молодые люди в футболках сервиса доставки «Самокат» раздавали бесплатно бутылки с водой жителям города. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. «Хочу выразить огромное спасибо ребятам. Они стояли на жаре и раздавали воду бесплатно на перекрестке улиц Широтная и Пермякова», — сообщается в telegram -канале «Тюмень ЧП». Корреспондент URA.RU направил запрос в адрес сервиса доставка «Самокат». На момент публикации ответ не получен. Ранее сообщалось, что в Тюменской области из-за жары установили оранжевый уровень опасности. Он подразумевает, что в регионе есть вероятность стихийных бедствий. Метеорологи предупреждали жителей региона, что воздух прогреется до 36 градусов и выше.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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