Путин назначил в суд ЯНАО нового судью

Путин назначил в суд ЯНАО нового судью Юлию Селиверстову

14 июля 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

Юлия Селиверстова назначена судьей суда Ямало-Ненецкого АО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В суд Ямало-Ненецкого автономного округа указом президента РФ Владимира Путина назначен новый судья. Им стала Юлия Селиверстова, следует из текста указа. «Назначить на шестилетний срок полномочий судьей суда Ямало-Ненецкого автономного округа Юлию Селиверстову», — следует из текста указа, размещенного на портале правовой информации. Указ подписан президентом 13 июля. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов представил нового главу арбитражного суда. Им стал Даниил Дерхо.

В суд Ямало-Ненецкого автономного округа указом президента РФ Владимира Путина назначен новый судья. Им стала Юлия Селиверстова, следует из текста указа. «Назначить на шестилетний срок полномочий судьей суда Ямало-Ненецкого автономного округа Юлию Селиверстову», — следует из текста указа, размещенного на портале правовой информации. Указ подписан президентом 13 июля. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов представил нового главу арбитражного суда. Им стал Даниил Дерхо.