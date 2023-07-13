13 июля 2023
12 июля 2023

Путин назначил в суд ЯНАО нового судью

Путин назначил в суд ЯНАО нового судью Юлию Селиверстову
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Шимановичу в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, правосудие, судья, суд
Юлия Селиверстова назначена судьей суда Ямало-Ненецкого АО Фото:

В суд Ямало-Ненецкого автономного округа указом президента РФ Владимира Путина назначен новый судья. Им стала Юлия Селиверстова, следует из текста указа.

«Назначить на шестилетний срок полномочий судьей суда Ямало-Ненецкого автономного округа Юлию Селиверстову», — следует из текста указа, размещенного на портале правовой информации. Указ подписан президентом 13 июля.

Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов представил нового главу арбитражного суда. Им стал Даниил Дерхо.

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В суд Ямало-Ненецкого автономного округа указом президента РФ Владимира Путина назначен новый судья. Им стала Юлия Селиверстова, следует из текста указа. «Назначить на шестилетний срок полномочий судьей суда Ямало-Ненецкого автономного округа Юлию Селиверстову», — следует из текста указа, размещенного на портале правовой информации. Указ подписан президентом 13 июля. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов представил нового главу арбитражного суда. Им стал Даниил Дерхо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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