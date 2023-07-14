ФАС заморозила контракт на содержание трасс Тюменской области за 452 миллиона

15 июля 2023 в 02:18 Размер текста - 17 +

Заказчик отказывался уточнять объемы работ и типы материалов, которые будут применяться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Федеральная антимонопольная служба Тюменской области (УФАС) заморозила процедура заключения контракта на 452 миллиона рублей между «Уралуправтодором» и подрядчиком, который должен был содержать федеральные трассы Тюменской области. Жалобу на итоги торгов подала организация «Лидер». Информация об этом размещена на госзакупках. «Тюменский УФАС заморозил процедура заключения контракта на содержание трасс региона на сумму 452 миллиона рублей, так как заказчик, несмотря на многочисленные обращения компании, отказывался уточнять объемы работ и типы материалов, которые будут использоваться при содержании дорог. Нарушение содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1.4 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — написано в документе. Также представители «Лидера» обвиняет «Уралуправтодор» в попытке ограничить конкуренцию на торгах путем включения в один контракт обязательств по содержанию дорог на территории всего региона. На подрядчика такой объем работы оказывает дополнительную нагрузку и требует от него большего количества техники и рабочих. По итогу жалобы компания потребовала провести по данному инциденту проверку и принудить заказчика устранить выявленные нарушения. В рамках этого контракта компания «Уралуправтодор„планировала заключить договор на обновление орожной разметки на трассах Р-254 ‚Иртыш‘ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, Р-351 Екатеринбург — Тюмень, Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск, Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, подъезд к Тюмени, подъезд к Ишиму. Ранее URA.RU писало, что Федеральная автодорога Тюмень — Ханты-Мансийск станет четырехполосной до Тобольска с 2028 году. Уже выполнено 150 км дороги в четырехполосном исполнении, с разделением встречных потоков, сообщили в инфоцентре Тюменской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Федеральная антимонопольная служба Тюменской области (УФАС) заморозила процедура заключения контракта на 452 миллиона рублей между «Уралуправтодором» и подрядчиком, который должен был содержать федеральные трассы Тюменской области. Жалобу на итоги торгов подала организация «Лидер». Информация об этом размещена на госзакупках. «Тюменский УФАС заморозил процедура заключения контракта на содержание трасс региона на сумму 452 миллиона рублей, так как заказчик, несмотря на многочисленные обращения компании, отказывался уточнять объемы работ и типы материалов, которые будут использоваться при содержании дорог. Нарушение содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1.4 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — написано в документе. Также представители «Лидера» обвиняет «Уралуправтодор» в попытке ограничить конкуренцию на торгах путем включения в один контракт обязательств по содержанию дорог на территории всего региона. На подрядчика такой объем работы оказывает дополнительную нагрузку и требует от него большего количества техники и рабочих. По итогу жалобы компания потребовала провести по данному инциденту проверку и принудить заказчика устранить выявленные нарушения. В рамках этого контракта компания «Уралуправтодор„планировала заключить договор на обновление орожной разметки на трассах Р-254 ‚Иртыш‘ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, Р-351 Екатеринбург — Тюмень, Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск, Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, подъезд к Тюмени, подъезд к Ишиму. Ранее URA.RU писало, что Федеральная автодорога Тюмень — Ханты-Мансийск станет четырехполосной до Тобольска с 2028 году. Уже выполнено 150 км дороги в четырехполосном исполнении, с разделением встречных потоков, сообщили в инфоцентре Тюменской области.