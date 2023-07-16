16 июля 2023
15 июля 2023

Тоболякам предложат разукрасить трехметровую матрешку

В Тобольске к фестивалю «Знаковое место» установят трехметровую матрешку
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тобольск, тобольск
Фестиваль пройдет 22 июля в Тобольске Фото:

В Тобольске пройдет уличный фестиваль русской культуры «Знаковое место», главным символом которого станет трехметровая матрешка. Ее особенностью станет то, что посетителям разрешат ее разрисовать, создав уникальный арт-объект. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия.

«Главным символом фестиваля является матрешка — один из традиционных символов русского народа. В Тобольске будет установлена трехметровая матрешка, которую жители города в течение фестивального дня смогут расписать, изображая различные атрибуты русской культуры в современной интерпретации.», — сообщили организаторы. Они уточнили, что пройдет «Знаковое место» 22 июля на главной площади Тобольска.

С мероприятия также можно будет забрать уникальный сувенир — тряпичную куклу или стикер в народной тематике. Создать его нужно будет самому в творческой лаборатории. Еще на фестивале пройдут бесплатные мастер-классы по росписи мини-матрешек.

В течение дня на главной сцене фестиваля профессиональные танцоры будут проводить мастер-классы по народным танцам. Помимо этого Тоболяки смогут посмотреть на спектакль и послушать концерты народной музыки.

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В Тобольске пройдет уличный фестиваль русской культуры «Знаковое место», главным символом которого станет трехметровая матрешка. Ее особенностью станет то, что посетителям разрешат ее разрисовать, создав уникальный арт-объект. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия. «Главным символом фестиваля является матрешка — один из традиционных символов русского народа. В Тобольске будет установлена трехметровая матрешка, которую жители города в течение фестивального дня смогут расписать, изображая различные атрибуты русской культуры в современной интерпретации.», — сообщили организаторы. Они уточнили, что пройдет «Знаковое место» 22 июля на главной площади Тобольска. С мероприятия также можно будет забрать уникальный сувенир — тряпичную куклу или стикер в народной тематике. Создать его нужно будет самому в творческой лаборатории. Еще на фестивале пройдут бесплатные мастер-классы по росписи мини-матрешек. В течение дня на главной сцене фестиваля профессиональные танцоры будут проводить мастер-классы по народным танцам. Помимо этого Тоболяки смогут посмотреть на спектакль и послушать концерты народной музыки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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