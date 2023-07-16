Тоболякам предложат разукрасить трехметровую матрешку

В Тобольске к фестивалю «Знаковое место» установят трехметровую матрешку

Фестиваль пройдет 22 июля в Тобольске Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тобольске пройдет уличный фестиваль русской культуры «Знаковое место», главным символом которого станет трехметровая матрешка. Ее особенностью станет то, что посетителям разрешат ее разрисовать, создав уникальный арт-объект. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия.

«Главным символом фестиваля является матрешка — один из традиционных символов русского народа. В Тобольске будет установлена трехметровая матрешка, которую жители города в течение фестивального дня смогут расписать, изображая различные атрибуты русской культуры в современной интерпретации.», — сообщили организаторы. Они уточнили, что пройдет «Знаковое место» 22 июля на главной площади Тобольска.

С мероприятия также можно будет забрать уникальный сувенир — тряпичную куклу или стикер в народной тематике. Создать его нужно будет самому в творческой лаборатории. Еще на фестивале пройдут бесплатные мастер-классы по росписи мини-матрешек.

В течение дня на главной сцене фестиваля профессиональные танцоры будут проводить мастер-классы по народным танцам. Помимо этого Тоболяки смогут посмотреть на спектакль и послушать концерты народной музыки.