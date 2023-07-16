16 июля 2023

Губернатор Моор обезопасил себя от критики зоозащитников на время выборов

© Служба новостей «URA.RU»
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Портреты политиков, чиновников. архив. Пермь, моор александр
Александр Моор проявил гуманное отношение к бездомным животным региона Фото:

Губернатор Александр Моор обезопасил себя от критики зоозащитников на время предвыборной кампании. Он не станет вводить поправки в региональное законодательство, позволяющие применять эвтаназию к бездомным животным. Об этом агентству сообщили в правительстве региона.

«В связи с тем, что организация мероприятий, указанных в законопроекте („Об ответственном обращении с животными“ — прим. ред.), является правом субъектов РФ, осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев будет осуществляться в существующем на сегодняшний день порядке», — поделились в правительстве с агентством.

На прошлой неделе федеральные законодатели сняли с себя ответственность за судьбы бродячих собак и дали регионам право самостоятельно решать, как поступать с животными — пожизненно содержать агрессивных особей в приютах, выпускать их на улицы или гуманно усыплять. Эта острая тема всегда разделала электорат: одни возмущаются миллиардными тратами на содержание собак в приютах и требуют узаконить эвтаназию. Другие, наоборот, ратуют за гуманное отношение к четвероногим и улучшение условий их содержания.

Не привыкший делать резких движений Александр Моор поставил вопрос на паузу. Пока в Тюмени будет работать принцип ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск), прописанный в федеральном законе. Ранее URA.RU сообщало, как губернатор Моор продемонстрировал заботу об избирателях.

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Губернатор Александр Моор обезопасил себя от критики зоозащитников на время предвыборной кампании. Он не станет вводить поправки в региональное законодательство, позволяющие применять эвтаназию к бездомным животным. Об этом агентству сообщили в правительстве региона. «В связи с тем, что организация мероприятий, указанных в законопроекте („Об ответственном обращении с животными“ — прим. ред.), является правом субъектов РФ, осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев будет осуществляться в существующем на сегодняшний день порядке», — поделились в правительстве с агентством. На прошлой неделе федеральные законодатели сняли с себя ответственность за судьбы бродячих собак и дали регионам право самостоятельно решать, как поступать с животными — пожизненно содержать агрессивных особей в приютах, выпускать их на улицы или гуманно усыплять. Эта острая тема всегда разделала электорат: одни возмущаются миллиардными тратами на содержание собак в приютах и требуют узаконить эвтаназию. Другие, наоборот, ратуют за гуманное отношение к четвероногим и улучшение условий их содержания. Не привыкший делать резких движений Александр Моор поставил вопрос на паузу. Пока в Тюмени будет работать принцип ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск), прописанный в федеральном законе. Ранее URA.RU сообщало, как губернатор Моор продемонстрировал заботу об избирателях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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