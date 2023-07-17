Через курганскую границу пытались вывезти в Киргизию тонны копий паспортов

18 июля 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

На курганской границе задержали грузовик с тоннами копий паспортов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области на границе с Казахстаном пытались вывезти в город Бишкек (Киргизия) фуру с 22 тоннами макулатуры, в среди которой находились копии российских паспортов, банковских расписок и свидетельств. Об этом сообщает Ural Mash. «На КПП в Курганской области остановили грузовик с 22 тоннами макулатуры. Только вот бумаги на расход оказались довольно ценными — целый мешок с копиями паспортов, свидетельствами, ИНН, банковскими и налоговыми расписками. А в них кроме личных данных уже может быть тайна: коммерческая, банковская или налоговая», — передает telegram-канал. Перепродажей макулатуры в Бишкек занимается челябинский предприниматель. По данным Mash, бизнесмена уже опросили сотрудники ФСБ и подозревают его в незаконном получении разглашении тайных сведений. Также уточняется, что найденные на таможне бумаги изъяты и уничтожены. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Также корреспондент пытался дозвониться до пресс-службы Управления Таможни по Тюменской области. На телефонный звонок никто не ответил.

В Курганской области на границе с Казахстаном пытались вывезти в город Бишкек (Киргизия) фуру с 22 тоннами макулатуры, в среди которой находились копии российских паспортов, банковских расписок и свидетельств. Об этом сообщает Ural Mash. «На КПП в Курганской области остановили грузовик с 22 тоннами макулатуры. Только вот бумаги на расход оказались довольно ценными — целый мешок с копиями паспортов, свидетельствами, ИНН, банковскими и налоговыми расписками. А в них кроме личных данных уже может быть тайна: коммерческая, банковская или налоговая», — передает telegram-канал. Перепродажей макулатуры в Бишкек занимается челябинский предприниматель. По данным Mash, бизнесмена уже опросили сотрудники ФСБ и подозревают его в незаконном получении разглашении тайных сведений. Также уточняется, что найденные на таможне бумаги изъяты и уничтожены. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Также корреспондент пытался дозвониться до пресс-службы Управления Таможни по Тюменской области. На телефонный звонок никто не ответил.