17 июля 2023

Через курганскую границу пытались вывезти в Киргизию тонны копий паспортов

© Служба новостей «URA.RU»
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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
На курганской границе задержали грузовик с тоннами копий паспортов Фото:

В Курганской области на границе с Казахстаном пытались вывезти в город Бишкек (Киргизия) фуру с 22 тоннами макулатуры, в среди которой находились копии российских паспортов, банковских расписок и свидетельств. Об этом сообщает Ural Mash.

«На КПП в Курганской области остановили грузовик с 22 тоннами макулатуры. Только вот бумаги на расход оказались довольно ценными — целый мешок с копиями паспортов, свидетельствами, ИНН, банковскими и налоговыми расписками. А в них кроме личных данных уже может быть тайна: коммерческая, банковская или налоговая», — передает telegram-канал.

Перепродажей макулатуры в Бишкек занимается челябинский предприниматель. По данным Mash, бизнесмена уже опросили сотрудники ФСБ и подозревают его в незаконном получении разглашении тайных сведений. Также уточняется, что найденные на таможне бумаги изъяты и уничтожены.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Также корреспондент пытался дозвониться до пресс-службы Управления Таможни по Тюменской области. На телефонный звонок никто не ответил.

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В Курганской области на границе с Казахстаном пытались вывезти в город Бишкек (Киргизия) фуру с 22 тоннами макулатуры, в среди которой находились копии российских паспортов, банковских расписок и свидетельств. Об этом сообщает Ural Mash. «На КПП в Курганской области остановили грузовик с 22 тоннами макулатуры. Только вот бумаги на расход оказались довольно ценными — целый мешок с копиями паспортов, свидетельствами, ИНН, банковскими и налоговыми расписками. А в них кроме личных данных уже может быть тайна: коммерческая, банковская или налоговая», — передает telegram-канал. Перепродажей макулатуры в Бишкек занимается челябинский предприниматель. По данным Mash, бизнесмена уже опросили сотрудники ФСБ и подозревают его в незаконном получении разглашении тайных сведений. Также уточняется, что найденные на таможне бумаги изъяты и уничтожены. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Также корреспондент пытался дозвониться до пресс-службы Управления Таможни по Тюменской области. На телефонный звонок никто не ответил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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