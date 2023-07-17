Через курганскую границу пытались вывезти в Киргизию тонны копий паспортов

В Курганской области на границе с Казахстаном пытались вывезти в город Бишкек (Киргизия) фуру с 22 тоннами макулатуры, в среди которой находились копии российских паспортов, банковских расписок и свидетельств. Об этом сообщает Ural Mash.
«На КПП в Курганской области остановили грузовик с 22 тоннами макулатуры. Только вот бумаги на расход оказались довольно ценными — целый мешок с копиями паспортов, свидетельствами, ИНН, банковскими и налоговыми расписками. А в них кроме личных данных уже может быть тайна: коммерческая, банковская или налоговая», — передает telegram-канал.
Перепродажей макулатуры в Бишкек занимается челябинский предприниматель. По данным Mash, бизнесмена уже опросили сотрудники ФСБ и подозревают его в незаконном получении разглашении тайных сведений. Также уточняется, что найденные на таможне бумаги изъяты и уничтожены.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Также корреспондент пытался дозвониться до пресс-службы Управления Таможни по Тюменской области. На телефонный звонок никто не ответил.
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