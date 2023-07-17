В Тюмени пьяному велосипедисту грозит лишение водительских прав

18 июля 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

За нетрезвую езду на мощном велосипеде тюменец рискует остаться без водительского удостоверения Фото: Александр Мамаев © URA.RU Житель Тюмени сел за руль электровелосипеда пьяным, за что теперь может лишиться водительских прав на все автомобиль. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «Тюменец, ехавший пьяным на электровелосипеде по тротуару, может лишиться водительских прав на управление автомобилем. Мужчину остановил экипаж ДПС, на него составили протокол по ст. 12.8 КоАП РФ», — сообщили в пресс-службе ведомства. Мощность транспортного средства, на котором ехал тюменец, превышает 400 Ватт. Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей, а также лишение водительского удостоверения на все категории.

Житель Тюмени сел за руль электровелосипеда пьяным, за что теперь может лишиться водительских прав на все автомобиль. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «Тюменец, ехавший пьяным на электровелосипеде по тротуару, может лишиться водительских прав на управление автомобилем. Мужчину остановил экипаж ДПС, на него составили протокол по ст. 12.8 КоАП РФ», — сообщили в пресс-службе ведомства. Мощность транспортного средства, на котором ехал тюменец, превышает 400 Ватт. Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей, а также лишение водительского удостоверения на все категории.