Компания тюменского депутата заплатила за гектары земли сотни миллионов

Тюменский депутат-миллионер Пискайкин займется реновацией в районе Дома Обороны

Компания депутата Пискайкина выиграла торги на реновацию района в Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Компания «Сибмаш-Северстрой», принадлежащая депутату Тюменской облдумы Владимиру Пискайкину, займется реновацией участка в районе Дома Обороны. Об этом стало известно после публикации документов о покупке земли компанией. Стоимость покупки составила 121 миллион рублей.

«Признать победителем компанию „Сибмаш-Северстрой“. Заключить с ней контракт в течение 30 дней с даты опубликования протокола о подведении итогов торгов», — указано в документации.

Ранее власти выставили на продажу участок в районе улиц Комбинатской — Полярной — Полевой. Его размер составляет 2,87 гектара. Покупка обошлась компании депутата Пискайкина в 121 миллион рублей.