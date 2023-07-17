17 июля 2023

Компания тюменского депутата заплатила за гектары земли сотни миллионов

Тюменский депутат-миллионер Пискайкин займется реновацией в районе Дома Обороны
© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол по теме Бездомные животные. Тюмень, пискайкин владимир
Компания депутата Пискайкина выиграла торги на реновацию района в Тюмени Фото:

Компания «Сибмаш-Северстрой», принадлежащая депутату Тюменской облдумы Владимиру Пискайкину, займется реновацией участка в районе Дома Обороны. Об этом стало известно после публикации документов о покупке земли компанией. Стоимость покупки составила 121 миллион рублей.

«Признать победителем компанию „Сибмаш-Северстрой“. Заключить с ней контракт в течение 30 дней с даты опубликования протокола о подведении итогов торгов», — указано в документации.

Ранее власти выставили на продажу участок в районе улиц Комбинатской — Полярной — Полевой. Его размер составляет 2,87 гектара. Покупка обошлась компании депутата Пискайкина в 121 миллион рублей.

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Компания «Сибмаш-Северстрой», принадлежащая депутату Тюменской облдумы Владимиру Пискайкину, займется реновацией участка в районе Дома Обороны. Об этом стало известно после публикации документов о покупке земли компанией. Стоимость покупки составила 121 миллион рублей. «Признать победителем компанию „Сибмаш-Северстрой“. Заключить с ней контракт в течение 30 дней с даты опубликования протокола о подведении итогов торгов», — указано в документации. Ранее власти выставили на продажу участок в районе улиц Комбинатской — Полярной — Полевой. Его размер составляет 2,87 гектара. Покупка обошлась компании депутата Пискайкина в 121 миллион рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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