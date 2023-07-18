Мэр Тюмени Руслан Кухарук избавился от неэффективного директора департамента экономики и стратегического развития Сергея Толстых. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к мэрии.
«Толстых прошел на должность по конкурсу, и на этом все закончилось. Не проявлял инициативы, любил перекладывать обязанности на других», — сообщили источники агентства. По их словам, чиновник планирует устроиться на должность в частную компанию.
Агентство направило запрос в администрацию Тюмени. Ответ ожидается.
Сергей Толстых руководил городским департаментом экономики и стратегического развития с 2016 года. На данный момент в политтусовке гадают, кто займет его место.
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