18 июля 2023

Мэр Тюмени Кухарук избавился от неэффективного директора департамента. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комиссии по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Тюмень, толстых юрий
Сергей Толстых покинул должность директора департамента экономики Фото:

Мэр Тюмени Руслан Кухарук избавился от неэффективного директора департамента экономики и стратегического развития Сергея Толстых. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к мэрии.

«Толстых прошел на должность по конкурсу, и на этом все закончилось. Не проявлял инициативы, любил перекладывать обязанности на других», — сообщили источники агентства. По их словам, чиновник планирует устроиться на должность в частную компанию.

Агентство направило запрос в администрацию Тюмени. Ответ ожидается.

Сергей Толстых руководил городским департаментом экономики и стратегического развития с 2016 года. На данный момент в политтусовке гадают, кто займет его место.

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Мэр Тюмени Руслан Кухарук избавился от неэффективного директора департамента экономики и стратегического развития Сергея Толстых. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к мэрии. «Толстых прошел на должность по конкурсу, и на этом все закончилось. Не проявлял инициативы, любил перекладывать обязанности на других», — сообщили источники агентства. По их словам, чиновник планирует устроиться на должность в частную компанию. Агентство направило запрос в администрацию Тюмени. Ответ ожидается. Сергей Толстых руководил городским департаментом экономики и стратегического развития с 2016 года. На данный момент в политтусовке гадают, кто займет его место.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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