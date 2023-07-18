Мэр Тюмени Кухарук избавился от неэффективного директора департамента. Инсайд

19 июля 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

Сергей Толстых покинул должность директора департамента экономики Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Мэр Тюмени Руслан Кухарук избавился от неэффективного директора департамента экономики и стратегического развития Сергея Толстых. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к мэрии. «Толстых прошел на должность по конкурсу, и на этом все закончилось. Не проявлял инициативы, любил перекладывать обязанности на других», — сообщили источники агентства. По их словам, чиновник планирует устроиться на должность в частную компанию. Агентство направило запрос в администрацию Тюмени. Ответ ожидается. Сергей Толстых руководил городским департаментом экономики и стратегического развития с 2016 года. На данный момент в политтусовке гадают, кто займет его место.

Мэр Тюмени Руслан Кухарук избавился от неэффективного директора департамента экономики и стратегического развития Сергея Толстых. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к мэрии. «Толстых прошел на должность по конкурсу, и на этом все закончилось. Не проявлял инициативы, любил перекладывать обязанности на других», — сообщили источники агентства. По их словам, чиновник планирует устроиться на должность в частную компанию. Агентство направило запрос в администрацию Тюмени. Ответ ожидается. Сергей Толстых руководил городским департаментом экономики и стратегического развития с 2016 года. На данный момент в политтусовке гадают, кто займет его место.