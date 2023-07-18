В Ноябрьске (ЯНАО) местная жительница купила куриные наггетсы в магазине «Ермолино». После приготовления продукта, оттуда полезли личинки червей, сообщила ноябрянка в соцсети.
«Магазин „Ермолино“ по адресу Ленина, 17. Приготовила купленные там наггетсы, а оттуда лезут черви», — пожаловалась ноябрянка в telegram-канале «NSK».
В комментариях жители отреагировали по-разному. Одни шутят, что это бесплатное мясо, другие пишут, что видео может быть происками конкурентов. «Как в жареной котлете может быть живой червяк? Так еще и заморожена была изначально», — удивляется Ирина. «Магазин хороший, всегда чистенько, продавцы очень приветливые», — защищает магазин Юлия. «Опарыш обыкновенный, есть с майонезом», — шутит Павел.
Корреспондент агентства направил запрос в окружной Роспотребнадзор с просьбой прокомментировать, могут ли черви проявить себя после заморозки и термической обработки. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU рассказало, что ноябрянкам подали недожаренные чебуреки в одном из кафе. Девушки отметили, что перед ними даже не извинились.
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