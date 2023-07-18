18 июля 2023
17 июля 2023

Жительницу ЯНАО напугали черви в наггетсах, купленных в магазине. Видео

Жительница Ноябрьска купила в магазине «Ермолино» полуфабрикаты с червями
© Служба новостей «URA.RU»
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Ноябрянку напугали личинки червей в наггетсах Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) местная жительница купила куриные наггетсы в магазине «Ермолино». После приготовления продукта, оттуда полезли личинки червей, сообщила ноябрянка в соцсети.

«Магазин „Ермолино“ по адресу Ленина, 17. Приготовила купленные там наггетсы, а оттуда лезут черви», — пожаловалась ноябрянка в telegram-канале «NSK».

В комментариях жители отреагировали по-разному. Одни шутят, что это бесплатное мясо, другие пишут, что видео может быть происками конкурентов. «Как в жареной котлете может быть живой червяк? Так еще и заморожена была изначально», — удивляется Ирина. «Магазин хороший, всегда чистенько, продавцы очень приветливые», — защищает магазин Юлия. «Опарыш обыкновенный, есть с майонезом», — шутит Павел.

Корреспондент агентства направил запрос в окружной Роспотребнадзор с просьбой прокомментировать, могут ли черви проявить себя после заморозки и термической обработки. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказало, что ноябрянкам подали недожаренные чебуреки в одном из кафе. Девушки отметили, что перед ними даже не извинились.

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В Ноябрьске (ЯНАО) местная жительница купила куриные наггетсы в магазине «Ермолино». После приготовления продукта, оттуда полезли личинки червей, сообщила ноябрянка в соцсети. «Магазин „Ермолино“ по адресу Ленина, 17. Приготовила купленные там наггетсы, а оттуда лезут черви», — пожаловалась ноябрянка в telegram-канале «NSK». В комментариях жители отреагировали по-разному. Одни шутят, что это бесплатное мясо, другие пишут, что видео может быть происками конкурентов. «Как в жареной котлете может быть живой червяк? Так еще и заморожена была изначально», — удивляется Ирина. «Магазин хороший, всегда чистенько, продавцы очень приветливые», — защищает магазин Юлия. «Опарыш обыкновенный, есть с майонезом», — шутит Павел. Корреспондент агентства направил запрос в окружной Роспотребнадзор с просьбой прокомментировать, могут ли черви проявить себя после заморозки и термической обработки. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что ноябрянкам подали недожаренные чебуреки в одном из кафе. Девушки отметили, что перед ними даже не извинились.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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