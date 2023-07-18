Жительницу ЯНАО напугали черви в наггетсах, купленных в магазине. Видео

Жительница Ноябрьска купила в магазине «Ермолино» полуфабрикаты с червями

19 июля 2023 в 13:44 Размер текста - 17 +

Ноябрянку напугали личинки червей в наггетсах Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) местная жительница купила куриные наггетсы в магазине «Ермолино». После приготовления продукта, оттуда полезли личинки червей, сообщила ноябрянка в соцсети. «Магазин „Ермолино“ по адресу Ленина, 17. Приготовила купленные там наггетсы, а оттуда лезут черви», — пожаловалась ноябрянка в telegram-канале «NSK». В комментариях жители отреагировали по-разному. Одни шутят, что это бесплатное мясо, другие пишут, что видео может быть происками конкурентов. «Как в жареной котлете может быть живой червяк? Так еще и заморожена была изначально», — удивляется Ирина. «Магазин хороший, всегда чистенько, продавцы очень приветливые», — защищает магазин Юлия. «Опарыш обыкновенный, есть с майонезом», — шутит Павел. Корреспондент агентства направил запрос в окружной Роспотребнадзор с просьбой прокомментировать, могут ли черви проявить себя после заморозки и термической обработки. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что ноябрянкам подали недожаренные чебуреки в одном из кафе. Девушки отметили, что перед ними даже не извинились.

В Ноябрьске (ЯНАО) местная жительница купила куриные наггетсы в магазине «Ермолино». После приготовления продукта, оттуда полезли личинки червей, сообщила ноябрянка в соцсети. «Магазин „Ермолино“ по адресу Ленина, 17. Приготовила купленные там наггетсы, а оттуда лезут черви», — пожаловалась ноябрянка в telegram-канале «NSK». В комментариях жители отреагировали по-разному. Одни шутят, что это бесплатное мясо, другие пишут, что видео может быть происками конкурентов. «Как в жареной котлете может быть живой червяк? Так еще и заморожена была изначально», — удивляется Ирина. «Магазин хороший, всегда чистенько, продавцы очень приветливые», — защищает магазин Юлия. «Опарыш обыкновенный, есть с майонезом», — шутит Павел. Корреспондент агентства направил запрос в окружной Роспотребнадзор с просьбой прокомментировать, могут ли черви проявить себя после заморозки и термической обработки. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что ноябрянкам подали недожаренные чебуреки в одном из кафе. Девушки отметили, что перед ними даже не извинились.