В Тюменской области резко выросли цены на ГСМ

06 июля 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

Стоимость дизельного топлива на тюменских АЗС выросла до 60 рублей за литр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Стоимость дизельного топлива на АЗС Тюменской области выросла до 60 рублей за литр. Соответствующие данные приводит сервис мониторинга цен Benzin Price. При этом, в июне литр ДТ на некоторых АЗС Тюменской области стоил менее 58 рублей за литр. «Дизельное топливо, АЗС „Новый поток“, Р404, 189-й км. Стоимость литра — 60 рублей, 10 копеек», — указано на официальном сайте мониторингового сервиса Benzin Price. Ранее агентство указывало, что за несколько недель бензин марки АИ-95 подорожал в Тюменской области, в среднем, на четыре рубля. Пиковая стоимость топлива этого вида на различных АЗС региона достигала 53 рублей, 30 копеек за литр. При этом, региональный рынок нефтепродуктов был взят на особый контроль специалистами УФАС по Тюменской области. Ведомство проводит, в том числе, еженедельный мониторинг мелкооптовых и розничных цен на топливо.

Стоимость дизельного топлива на АЗС Тюменской области выросла до 60 рублей за литр. Соответствующие данные приводит сервис мониторинга цен Benzin Price. При этом, в июне литр ДТ на некоторых АЗС Тюменской области стоил менее 58 рублей за литр. «Дизельное топливо, АЗС „Новый поток“, Р404, 189-й км. Стоимость литра — 60 рублей, 10 копеек», — указано на официальном сайте мониторингового сервиса Benzin Price. Ранее агентство указывало, что за несколько недель бензин марки АИ-95 подорожал в Тюменской области, в среднем, на четыре рубля. Пиковая стоимость топлива этого вида на различных АЗС региона достигала 53 рублей, 30 копеек за литр. При этом, региональный рынок нефтепродуктов был взят на особый контроль специалистами УФАС по Тюменской области. Ведомство проводит, в том числе, еженедельный мониторинг мелкооптовых и розничных цен на топливо.