Салехард в поиске новых руководителей культурной сферы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Салехарда (ЯНАО) ищут режиссеров в Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени, чтобы вывести культуру и «молодежку» на новый уровень. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте региона.

«В Салехард хотят пригласить приезжих работников культуры. Мэрия посчитала, что Екатеринбург, Челябинск и Тюмень являются культурными столицами и на них нужно ровняться», — сообщил инсайдер.

Власти ямальской столицы затеяли реформу в соцсфере — хотят отойти от шаблонов времен режиссерства Ларисы Цупиковой, которая ныне занимает пост депутата Тюменской облдумы. Источник в политблоке отметил, что Цупикову задело, что в администрации ее практики назвали устаревшими. «Звонила в мэрию, пыталась выяснить, кто посмел критиковать ее работу», — отметил инсайдер.

Агентство направило запрос в мэрию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что, будучи депутатом гордумы Салехарда, Лариса Цупикова предложила многодетным семьям, которым не хватает выплаченной властями суммы, переселяться из аварийных домов в «деревяшки». На это пожаловались жители ветхого жилья.