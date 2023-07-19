19 июля 2023

Власти Салехарда пригласят работников культуры из других регионов. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, депутат, совещание, чиновник, заседание, руки
Салехард в поиске новых руководителей культурной сферы Фото:

Власти Салехарда (ЯНАО) ищут режиссеров в Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени, чтобы вывести культуру и «молодежку» на новый уровень. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте региона.

«В Салехард хотят пригласить приезжих работников культуры. Мэрия посчитала, что Екатеринбург, Челябинск и Тюмень являются культурными столицами и на них нужно ровняться», — сообщил инсайдер.

Власти ямальской столицы затеяли реформу в соцсфере — хотят отойти от шаблонов времен режиссерства Ларисы Цупиковой, которая ныне занимает пост депутата Тюменской облдумы. Источник в политблоке отметил, что Цупикову задело, что в администрации ее практики назвали устаревшими. «Звонила в мэрию, пыталась выяснить, кто посмел критиковать ее работу», — отметил инсайдер.

Агентство направило запрос в мэрию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что, будучи депутатом гордумы Салехарда, Лариса Цупикова предложила многодетным семьям, которым не хватает выплаченной властями суммы, переселяться из аварийных домов в «деревяшки». На это пожаловались жители ветхого жилья.

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Власти Салехарда (ЯНАО) ищут режиссеров в Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени, чтобы вывести культуру и «молодежку» на новый уровень. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте региона. «В Салехард хотят пригласить приезжих работников культуры. Мэрия посчитала, что Екатеринбург, Челябинск и Тюмень являются культурными столицами и на них нужно ровняться», — сообщил инсайдер. Власти ямальской столицы затеяли реформу в соцсфере — хотят отойти от шаблонов времен режиссерства Ларисы Цупиковой, которая ныне занимает пост депутата Тюменской облдумы. Источник в политблоке отметил, что Цупикову задело, что в администрации ее практики назвали устаревшими. «Звонила в мэрию, пыталась выяснить, кто посмел критиковать ее работу», — отметил инсайдер. Агентство направило запрос в мэрию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что, будучи депутатом гордумы Салехарда, Лариса Цупикова предложила многодетным семьям, которым не хватает выплаченной властями суммы, переселяться из аварийных домов в «деревяшки». На это пожаловались жители ветхого жилья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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