Суд ЯНАО стал на сторону скандального бизнесмена Ситникова

Бизнесмен Олег Ситников добился в суде ЯНАО пересмотра решения по одному из дел

Суд ЯНАО отправил одно из дел Олега Ситникова на повторное рассмотрение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бизнесмен Олег Ситников, известный организацией информационных атак на экс-губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина, позже обвиненный в неуплате налогов на сумму 700 миллионов рублей, добился в суде ЯНАО отмены решения по одному из своих дел. Информация об этом содержится в картотеке дел суда ЯНАО.

«Решение Ноябрьского городского суда от 06.10.2022 отменить, направить дело по административному исковому заявлению Олега Ситникова на новое рассмотрение в Ноябрьский городской суд», — следует из информации в карточке на сайте суда ЯНАО. Данное решение оставлено без изменения на заседании от 20 июля.

Бизнесмен смог доказать, что суд в Ноябрьске, в котором Ситников требовал возврата части, по его мнению, незаконно удержанных судебными приставами средств, прошел с нарушением процедуры. На основании этого судья отменил решение суда первой инстанции и отправил дело на повторное рассмотрение.

Ранее URA.RU рассказало, что Олег Ситников был обвинен в сокрытии налогов на сумму более 700 миллионов рублей. Суд приговорил его к условному сроку, учитывая, что часть средств он возместил государству. Активы компании «Рост Нефти и Газа», которую возглавлял Ситников, были выставлены на продажу. Ранее, скандальный олигарх был замечен в организации информационных атак на действующего на тот момент губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина.