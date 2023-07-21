Путин заявил об отсутствии результатов контрнаступления ВСУ: главное к вечеру 21 июля

ВСУ терпят неудачи в ходе контрнаступления, а ВС РФ успешно справляются со своими задачами, подчеркнул Владимир Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не достигли результатов в ходе своего контрнаступления. Также российский глава признал профессионализм командования российской армии. URA.RU приводит главные новости к вечеру 21 июля.
- Весь Запад наблюдает за провалом украинского контрнаступления, подчеркнул президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что в боях с российскими солдатами ВСУ теряют западную технику.
- Путин подчеркнул, что командование ВС РФ действует профессионально. Оно выполняет свой долг стойко.
- Если Польша и Литва будут продолжать действия по эскалации украинского конфликта, Россия незамедлительно ответит. С таким заявлением выступил президент РФ.
- Российские солдаты отправляют ВСУ снаряды с прикрепленными к ним листовками. На них обозначен призыв к украинским силам сдаться.
- В городе Николаеве, находящемся в южной части Украины, была уничтожена гостиница с украинскими и иностранными наемниками. Они были поражены российским ударом.
- В ходе неудач во время контрнаступления, ВСУ оказались морально истощены. В связи с этим в рядах украинских сил возникают конфликты, признал киевский фельдшер Егор Фирсов.
- Украинское наступление проваливается, в том числе и из-за воздушного превосходства России. В Киеве признали угрозу для украинской армии, исходящую от российских истребителей Су-35.
- Американские военные эксперты также отметили снижение эффективности от систем залпового огня HIMARS, поставляемых Украине. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) негативно влияют на результативность данных систем.
- Украина продолжает использовать запрещенные кассетные боеприпасы, поставленные США. Британские журналисты впервые опубликовали соответствующие кадры.
- В ООН отметили, что треть Украины оказалась покрыта неразорвавшимися кассетными снарядами. Жители страны находятся в опасности, добавили в международной организации.
- ВС РФ ударили по местам подготовки терактов со стороны Украины. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Его слова передает «Пятый канал».
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