Путин заявил об отсутствии результатов контрнаступления ВСУ: главное к вечеру 21 июля

21 июля 2023 в 21:44 Размер текста - 17 +

ВСУ терпят неудачи в ходе контрнаступления, а ВС РФ успешно справляются со своими задачами, подчеркнул Владимир Путин Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не достигли результатов в ходе своего контрнаступления. Также российский глава признал профессионализм командования российской армии. URA.RU приводит главные новости к вечеру 21 июля. Весь Запад наблюдает за провалом украинского контрнаступления, подчеркнул президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что в боях с российскими солдатами ВСУ теряют западную технику.

Путин подчеркнул, что командование ВС РФ действует профессионально. Оно выполняет свой долг стойко.

Если Польша и Литва будут продолжать действия по эскалации украинского конфликта, Россия незамедлительно ответит. С таким заявлением выступил президент РФ.

Российские солдаты отправляют ВСУ снаряды с прикрепленными к ним листовками. На них обозначен призыв к украинским силам сдаться.

В городе Николаеве, находящемся в южной части Украины, была уничтожена гостиница с украинскими и иностранными наемниками. Они были поражены российским ударом.

В ходе неудач во время контрнаступления, ВСУ оказались морально истощены. В связи с этим в рядах украинских сил возникают конфликты, признал киевский фельдшер Егор Фирсов.

Украинское наступление проваливается, в том числе и из-за воздушного превосходства России. В Киеве признали угрозу для украинской армии, исходящую от российских истребителей Су-35.

Американские военные эксперты также отметили снижение эффективности от систем залпового огня HIMARS, поставляемых Украине. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) негативно влияют на результативность данных систем.

Украина продолжает использовать запрещенные кассетные боеприпасы, поставленные США. Британские журналисты впервые опубликовали соответствующие кадры.

В ООН отметили, что треть Украины оказалась покрыта неразорвавшимися кассетными снарядами. Жители страны находятся в опасности, добавили в международной организации.

ВС РФ ударили по местам подготовки терактов со стороны Украины. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Его слова передает «Пятый канал».

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не достигли результатов в ходе своего контрнаступления. Также российский глава признал профессионализм командования российской армии. URA.RU приводит главные новости к вечеру 21 июля.