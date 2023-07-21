В Тюменской области поднялись цены на пшеницу

В регионе выросла стоимость пшеницы из-за отмены зерновой сделки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области выросла стоимость пшеницы из-за отмены зерновой сделки. Об этом журналистам рассказали представители тюменского агробизнеса.

«По словам заместителя гендиректора агрофирмы „КРиММ“ Вадима Гринева, в среднем зерно увеличилось на 1,5 тысячи рублей до 11,5 тысячи рублей за тонну пшеницы 3-го класса. Все это случилось из-за выхода РФ из зерновой сделки», — рассказал специалист журналистам РБК Тюмень.

В это же время глава «АРСИБ АГРО» Александр Надеин подметил, что кроме отмены зерновой сделки, влияние на стоимость оказывают и санкции. Зерно не возможно вывезти, в связи с этим его придется продавать ниже себестоимости. Так, оба эксперта утверждают, что изменение цены на зерно не повлияет на конечные продукты — макароны, хлеб и другие.

Ранее URA.RU писало, что стоимость пшеницы на бирже резко поднялись после выхода России из зерновой сделки. В Кремле отметили, что стороны не выполнили часть договора, которые касаются России.