21 июля 2023

В Тюменской области поднялись цены на пшеницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Верхнеуральском муниципальном районе. Челябинская область , пшеница, зерно, продовольствие, агропром, закрома, хлеборобы
В регионе выросла стоимость пшеницы из-за отмены зерновой сделки Фото:

В Тюменской области выросла стоимость пшеницы из-за отмены зерновой сделки. Об этом журналистам рассказали представители тюменского агробизнеса.

«По словам заместителя гендиректора агрофирмы „КРиММ“ Вадима Гринева, в среднем зерно увеличилось на 1,5 тысячи рублей до 11,5 тысячи рублей за тонну пшеницы 3-го класса. Все это случилось из-за выхода РФ из зерновой сделки», — рассказал специалист журналистам РБК Тюмень.

В это же время глава «АРСИБ АГРО» Александр Надеин подметил, что кроме отмены зерновой сделки, влияние на стоимость оказывают и санкции. Зерно не возможно вывезти, в связи с этим его придется продавать ниже себестоимости. Так, оба эксперта утверждают, что изменение цены на зерно не повлияет на конечные продукты — макароны, хлеб и другие.

Ранее URA.RU писало, что стоимость пшеницы на бирже резко поднялись после выхода России из зерновой сделки. В Кремле отметили, что стороны не выполнили часть договора, которые касаются России.

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В Тюменской области выросла стоимость пшеницы из-за отмены зерновой сделки. Об этом журналистам рассказали представители тюменского агробизнеса. «По словам заместителя гендиректора агрофирмы „КРиММ“ Вадима Гринева, в среднем зерно увеличилось на 1,5 тысячи рублей до 11,5 тысячи рублей за тонну пшеницы 3-го класса. Все это случилось из-за выхода РФ из зерновой сделки», — рассказал специалист журналистам РБК Тюмень. В это же время глава «АРСИБ АГРО» Александр Надеин подметил, что кроме отмены зерновой сделки, влияние на стоимость оказывают и санкции. Зерно не возможно вывезти, в связи с этим его придется продавать ниже себестоимости. Так, оба эксперта утверждают, что изменение цены на зерно не повлияет на конечные продукты — макароны, хлеб и другие. Ранее URA.RU писало, что стоимость пшеницы на бирже резко поднялись после выхода России из зерновой сделки. В Кремле отметили, что стороны не выполнили часть договора, которые касаются России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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