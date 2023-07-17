Цены на пшеницу на бирже резко выросли после выхода России из зерновой сделки

Зерновая сделка пока не продлялась, но новый срок
новость из сюжетаПродовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна
После заявлений из Кремля о выходе из зерновой сделки фьючерсы (договоры о поставке товара в будущем — прим. URA.RU) на пшеницу в моменте выросли на 4,2%. Это следует из котировок.
На данный момент цены на фьючерсы выросли на 2.80%. В пике рост составил 4,2%. Это следует из данных, которые приводит сайт
Предыдущий договор о продлении зерновой сделки закончился 17 июля. В Кремле отметили, что стороны договора не выполнили условия России. 16 июля из украинских портов уплыл последний корабль в рамках зерновой сделки.
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