Цены на пшеницу на бирже резко выросли после выхода России из зерновой сделки

Пшеница подскочила в цене на бирже, после новостей о приостановке Россией зерновой сделки
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Уборка зерновых в Херсонской области. Херсон, комбайн, пшеница, зерно, херсон, уборка зерна
Зерновая сделка пока не продлялась, но новый срок Фото:
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После заявлений из Кремля о выходе из зерновой сделки фьючерсы (договоры о поставке товара в будущем — прим. URA.RU) на пшеницу в моменте выросли на 4,2%. Это следует из котировок.

На данный момент цены на фьючерсы выросли на 2.80%. В пике рост составил 4,2%. Это следует из данных, которые приводит сайт Investing.

Предыдущий договор о продлении зерновой сделки закончился 17 июля. В Кремле отметили, что стороны договора не выполнили условия России. 16 июля из украинских портов уплыл последний корабль в рамках зерновой сделки.

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После заявлений из Кремля о выходе из зерновой сделки фьючерсы (договоры о поставке товара в будущем — прим. URA.RU) на пшеницу в моменте выросли на 4,2%. Это следует из котировок. На данный момент цены на фьючерсы выросли на 2.80%. В пике рост составил 4,2%. Это следует из данных, которые приводит сайт Investing. Предыдущий договор о продлении зерновой сделки закончился 17 июля. В Кремле отметили, что стороны договора не выполнили условия России. 16 июля из украинских портов уплыл последний корабль в рамках зерновой сделки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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