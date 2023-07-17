Цены на пшеницу на бирже резко выросли после выхода России из зерновой сделки

Пшеница подскочила в цене на бирже, после новостей о приостановке Россией зерновой сделки

17 июля 2023 в 15:28 Размер текста - 17 +

Зерновая сделка пока не продлялась, но новый срок Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна После заявлений из Кремля о выходе из зерновой сделки фьючерсы (договоры о поставке товара в будущем — прим. URA.RU) на пшеницу в моменте выросли на 4,2%. Это следует из котировок. На данный момент цены на фьючерсы выросли на 2.80%. В пике рост составил 4,2%. Это следует из данных, которые приводит сайт Investing . Предыдущий договор о продлении зерновой сделки закончился 17 июля. В Кремле отметили, что стороны договора не выполнили условия России. 16 июля из украинских портов уплыл последний корабль в рамках зерновой сделки.

После заявлений из Кремля о выходе из зерновой сделки фьючерсы (договоры о поставке товара в будущем — прим. URA.RU) на пшеницу в моменте выросли на 4,2%. Это следует из котировок. На данный момент цены на фьючерсы выросли на 2.80%. В пике рост составил 4,2%. Это следует из данных, которые приводит сайт Investing. Предыдущий договор о продлении зерновой сделки закончился 17 июля. В Кремле отметили, что стороны договора не выполнили условия России. 16 июля из украинских портов уплыл последний корабль в рамках зерновой сделки.