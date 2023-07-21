21 июля 2023

В Тюменской области ожидаются сильные дожди, грозы и град

© Служба новостей «URA.RU»
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Погода. Пермь, многоэтажки, гроза, туча, пасмурно, лето, жилье
Синоптики прогнозируют пасмурную погоду 23 июля Фото:

В Тюменской области 23 июля спрогнозировали сильные дожди, грозы и град. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

«В Тюменской области 23 июля синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Днем обещают +20.+21 градус, а вечером +17.+19 градусов. Регион настигнут сильные дожди, грозы и град. Порывы ветра могут достигать 18-23 метров в секунду», — пишет ГУ МЧС региона в telegram-канале.

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В Тюменской области 23 июля спрогнозировали сильные дожди, грозы и град. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону. «В Тюменской области 23 июля синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Днем обещают +20.+21 градус, а вечером +17.+19 градусов. Регион настигнут сильные дожди, грозы и град. Порывы ветра могут достигать 18-23 метров в секунду», — пишет ГУ МЧС региона в telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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