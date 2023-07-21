В Тюменской области ожидаются сильные дожди, грозы и град

22 июля 2023 в 16:34 Размер текста - 17 +

Синоптики прогнозируют пасмурную погоду 23 июля Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюменской области 23 июля спрогнозировали сильные дожди, грозы и град. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону. «В Тюменской области 23 июля синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Днем обещают +20.+21 градус, а вечером +17.+19 градусов. Регион настигнут сильные дожди, грозы и град. Порывы ветра могут достигать 18-23 метров в секунду», — пишет ГУ МЧС региона в telegram-канале.

В Тюменской области 23 июля спрогнозировали сильные дожди, грозы и град. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону. «В Тюменской области 23 июля синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Днем обещают +20.+21 градус, а вечером +17.+19 градусов. Регион настигнут сильные дожди, грозы и град. Порывы ветра могут достигать 18-23 метров в секунду», — пишет ГУ МЧС региона в telegram-канале.