Зампредседателя ЗС Ямало-Ненецкого автономного округа Виктор Казарин поддержал своих ямальцев, которые ходят в лес за грибами, ягодами и на рыбалку. В социальных сетях депутат написал, что присоединяется к ним и опубликовал фото рыб, которых он поймал.
«На Ямале — лето, начинается ягодно-грибная пора. Рад за моих избирателей, которые уже „поймали“ первую волну грибов и начинают собирать первую ягоду — княженику <…> Поддерживаю губкинцев, которые выбирают активный образ жизни, идут в лес и на речку, а не сидят на диванах перед телевизором. С удовольствием и подключаюсь к ним», — подписал фотографии с уловом Казарин в своем telegram-канале.
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