23 июля 2023
22 июля 2023
21 июля 2023

Депутат заксобрания ЯНАО похвастался своим уловом. Фото

Зампредседателя ЗС ЯНАО Казарин показал избирателям фото своего улова
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальские персоны и чиновники, казарин виктор
Фотографии с уловом Казарин опубликовал в соцсеях Фото:

Зампредседателя ЗС Ямало-Ненецкого автономного округа Виктор Казарин поддержал своих ямальцев, которые ходят в лес за грибами, ягодами и на рыбалку. В социальных сетях депутат написал, что присоединяется к ним и опубликовал фото рыб, которых он поймал.

«На Ямале — лето, начинается ягодно-грибная пора. Рад за моих избирателей, которые уже „поймали“ первую волну грибов и начинают собирать первую ягоду — княженику <…> Поддерживаю губкинцев, которые выбирают активный образ жизни, идут в лес и на речку, а не сидят на диванах перед телевизором. С удовольствием и подключаюсь к ним», — подписал фотографии с уловом Казарин в своем telegram-канале.

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Зампредседателя ЗС Ямало-Ненецкого автономного округа Виктор Казарин поддержал своих ямальцев, которые ходят в лес за грибами, ягодами и на рыбалку. В социальных сетях депутат написал, что присоединяется к ним и опубликовал фото рыб, которых он поймал. «На Ямале — лето, начинается ягодно-грибная пора. Рад за моих избирателей, которые уже „поймали“ первую волну грибов и начинают собирать первую ягоду — княженику <…> Поддерживаю губкинцев, которые выбирают активный образ жизни, идут в лес и на речку, а не сидят на диванах перед телевизором. С удовольствием и подключаюсь к ним», — подписал фотографии с уловом Казарин в своем telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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