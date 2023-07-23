Депутат заксобрания ЯНАО похвастался своим уловом. Фото

Зампредседателя ЗС ЯНАО Казарин показал избирателям фото своего улова

24 июля 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

Фотографии с уловом Казарин опубликовал в соцсеях Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Зампредседателя ЗС Ямало-Ненецкого автономного округа Виктор Казарин поддержал своих ямальцев, которые ходят в лес за грибами, ягодами и на рыбалку. В социальных сетях депутат написал, что присоединяется к ним и опубликовал фото рыб, которых он поймал. «На Ямале — лето, начинается ягодно-грибная пора. Рад за моих избирателей, которые уже „поймали“ первую волну грибов и начинают собирать первую ягоду — княженику <…> Поддерживаю губкинцев, которые выбирают активный образ жизни, идут в лес и на речку, а не сидят на диванах перед телевизором. С удовольствием и подключаюсь к ним», — подписал фотографии с уловом Казарин в своем telegram-канале. Фото: telegram-канал Виктора Казарина Фото: telegram-канал Виктора Казарина

Зампредседателя ЗС Ямало-Ненецкого автономного округа Виктор Казарин поддержал своих ямальцев, которые ходят в лес за грибами, ягодами и на рыбалку. В социальных сетях депутат написал, что присоединяется к ним и опубликовал фото рыб, которых он поймал. «На Ямале — лето, начинается ягодно-грибная пора. Рад за моих избирателей, которые уже „поймали“ первую волну грибов и начинают собирать первую ягоду — княженику <…> Поддерживаю губкинцев, которые выбирают активный образ жизни, идут в лес и на речку, а не сидят на диванах перед телевизором. С удовольствием и подключаюсь к ним», — подписал фотографии с уловом Казарин в своем telegram-канале.