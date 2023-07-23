23 июля 2023
22 июля 2023

В Тюмени дважды за месяц перекроют проезд по одной из улиц

В августе в Тюмени запретят движение автомобилей по улице Заречный проезд
© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Максима Горького. Курган , кирпич, пешеход, ремонтные работы
Проезд для транспорта ограничат из-за ремонта сетей Фото:

Движение транспорта по улице Заречный проезд в Тюмени в августе перекроют дважды. Об этом URA.RU сообщили в администрации областной столицы.

«В связи с выполнением работ по реконструкции тепловой сети будет прекращено движение на двух участках автомобильной дороги по улице Заречный проезд. Первое ограничение продлится с 1 по 8 августа, его установят в районе дома №14», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

Второе перекрытие стартует 10 августа и продлится до 20-го числа. В этом период проехать не получится в районе дома №33. Пути объезда — улица Газовиков, межквартальные проезды.

Ранее URA.RU писало, что перекрытие дороги на улице Грибоедова в Тюмени продлили до 29 июля. Дорогу должны были открыть на девять дней раньше.

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Движение транспорта по улице Заречный проезд в Тюмени в августе перекроют дважды. Об этом URA.RU сообщили в администрации областной столицы. «В связи с выполнением работ по реконструкции тепловой сети будет прекращено движение на двух участках автомобильной дороги по улице Заречный проезд. Первое ограничение продлится с 1 по 8 августа, его установят в районе дома №14», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Второе перекрытие стартует 10 августа и продлится до 20-го числа. В этом период проехать не получится в районе дома №33. Пути объезда — улица Газовиков, межквартальные проезды. Ранее URA.RU писало, что перекрытие дороги на улице Грибоедова в Тюмени продлили до 29 июля. Дорогу должны были открыть на девять дней раньше.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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