В Тюмени дважды за месяц перекроют проезд по одной из улиц

Движение транспорта по улице Заречный проезд в Тюмени в августе перекроют дважды. Об этом URA.RU сообщили в администрации областной столицы.
«В связи с выполнением работ по реконструкции тепловой сети будет прекращено движение на двух участках автомобильной дороги по улице Заречный проезд. Первое ограничение продлится с 1 по 8 августа, его установят в районе дома №14», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
Второе перекрытие стартует 10 августа и продлится до 20-го числа. В этом период проехать не получится в районе дома №33. Пути объезда — улица Газовиков, межквартальные проезды.
Ранее URA.RU писало, что перекрытие дороги на улице Грибоедова в Тюмени продлили до 29 июля. Дорогу должны были открыть на девять дней раньше.
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