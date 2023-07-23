23 июля 2023
22 июля 2023

В ЯНАО на капремонт спортивного центра потратят 90 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Подготовка к 9 мая. Курган, ремонт здания, капремонт, ограничительная лента, стройка
В Ноябрьске к концу года появится спортивный центр «Северный характер» Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) на ремонт здания, предназначенного для центра единоборств «Северный характер» потратят почти 90 миллионов рублей. Информация указана в сведениях о закупке, размещенной городской администрацией.

«Объект закупки — выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта «Центр единоборств «Северный характер», ЯНАО, Ноябрьск, улица 40 лет Победы, дом 4. Начальная цена контракта — 89 миллионов 997 тысяч 500 рублей», — сообщается в карточке, размещенной на портале «Госзакупки».

В примерном контракте указано, что подрядчик, в срок до 17 октября должен закончить составлять проектную документацию. На втором этапе, который продлится до 15 декабря, нужно провести ремонтные работы и предоставить готовый комплекс к приемке заказчиком. Комиссия определит подрядчика на основе поданных заявок, начиная с 24 июля.

Ранее URA.RU рассказало, что в текущем году планируется открытие пяти подобных центров. Кроме Ноябрьска, центры «Северный характер» откроются в Новом Уренгое, Пурпе, Красноселькупе и Яр-Сале.

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В Ноябрьске (ЯНАО) на ремонт здания, предназначенного для центра единоборств «Северный характер» потратят почти 90 миллионов рублей. Информация указана в сведениях о закупке, размещенной городской администрацией. «Объект закупки — выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта «Центр единоборств «Северный характер», ЯНАО, Ноябрьск, улица 40 лет Победы, дом 4. Начальная цена контракта — 89 миллионов 997 тысяч 500 рублей», — сообщается в карточке, размещенной на портале «Госзакупки». В примерном контракте указано, что подрядчик, в срок до 17 октября должен закончить составлять проектную документацию. На втором этапе, который продлится до 15 декабря, нужно провести ремонтные работы и предоставить готовый комплекс к приемке заказчиком. Комиссия определит подрядчика на основе поданных заявок, начиная с 24 июля. Ранее URA.RU рассказало, что в текущем году планируется открытие пяти подобных центров. Кроме Ноябрьска, центры «Северный характер» откроются в Новом Уренгое, Пурпе, Красноселькупе и Яр-Сале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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