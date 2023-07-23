В ЯНАО на капремонт спортивного центра потратят 90 миллионов рублей

В Ноябрьске к концу года появится спортивный центр «Северный характер» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) на ремонт здания, предназначенного для центра единоборств «Северный характер» потратят почти 90 миллионов рублей. Информация указана в сведениях о закупке, размещенной городской администрацией.

«Объект закупки — выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта «Центр единоборств «Северный характер», ЯНАО, Ноябрьск, улица 40 лет Победы, дом 4. Начальная цена контракта — 89 миллионов 997 тысяч 500 рублей», — сообщается в карточке, размещенной на портале «Госзакупки».

В примерном контракте указано, что подрядчик, в срок до 17 октября должен закончить составлять проектную документацию. На втором этапе, который продлится до 15 декабря, нужно провести ремонтные работы и предоставить готовый комплекс к приемке заказчиком. Комиссия определит подрядчика на основе поданных заявок, начиная с 24 июля.

Ранее URA.RU рассказало, что в текущем году планируется открытие пяти подобных центров. Кроме Ноябрьска, центры «Северный характер» откроются в Новом Уренгое, Пурпе, Красноселькупе и Яр-Сале.