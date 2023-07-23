23 июля 2023

В Тюмени подешевело жилье для богатых

В Тюмени на 10% снизилась стоимость квартир в домах бизнес-класса
© Служба новостей «URA.RU»
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За пять месяцев 2023 года резкое понижение цены зафиксировано впервые Фото:

В Тюмени упали в цене квартиры в домах бизнес-класса — сразу на десять процентов. Такие данные предоставили аналитики агентства недвижимости «Этажи».

«В июне цена на квартиры в домах бизнес-класса в среднем составила 168 550 рублей за квадратный метр (-10%)», — указано в исследовании агентства. В мае стоимость аналогичного жилья составляла 187 369 рублей за квадратный метр.

За пять месяцев 2023 года резкое падение цены на квартиры в элитных домах было зафиксировано аналитиками впервые. В апреле стоимость жилья такого формата увеличилась почти на 6%. До этого удорожание составляло не более 2-3%.

Кристина Бронникова, риелтор агентства недвижимости «Этажи», связывает понижение стоимости элитных квартир с нежеланием финансово обеспеченных граждан инвестировать в жилье в Тюмени. «Сейчас большое количество предложений не равно количеству запросов на него. По моему мнению, те тюменцы, кто может позволить себе объекты бизнес-класса, предпочитают покупку в Петербурге, Москве или Дубае. Ну и плюс лимиты по льготной ипотеке не позволяют брать дорогостоящее жилье», — рассказала собеседница URA.RU.

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В Тюмени упали в цене квартиры в домах бизнес-класса — сразу на десять процентов. Такие данные предоставили аналитики агентства недвижимости «Этажи». «В июне цена на квартиры в домах бизнес-класса в среднем составила 168 550 рублей за квадратный метр (-10%)», — указано в исследовании агентства. В мае стоимость аналогичного жилья составляла 187 369 рублей за квадратный метр. За пять месяцев 2023 года резкое падение цены на квартиры в элитных домах было зафиксировано аналитиками впервые. В апреле стоимость жилья такого формата увеличилась почти на 6%. До этого удорожание составляло не более 2-3%. Кристина Бронникова, риелтор агентства недвижимости «Этажи», связывает понижение стоимости элитных квартир с нежеланием финансово обеспеченных граждан инвестировать в жилье в Тюмени. «Сейчас большое количество предложений не равно количеству запросов на него. По моему мнению, те тюменцы, кто может позволить себе объекты бизнес-класса, предпочитают покупку в Петербурге, Москве или Дубае. Ну и плюс лимиты по льготной ипотеке не позволяют брать дорогостоящее жилье», — рассказала собеседница URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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