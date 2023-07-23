В Тюмени подешевело жилье для богатых

В Тюмени на 10% снизилась стоимость квартир в домах бизнес-класса

За пять месяцев 2023 года резкое понижение цены зафиксировано впервые Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени упали в цене квартиры в домах бизнес-класса — сразу на десять процентов. Такие данные предоставили аналитики агентства недвижимости «Этажи».

«В июне цена на квартиры в домах бизнес-класса в среднем составила 168 550 рублей за квадратный метр (-10%)», — указано в исследовании агентства. В мае стоимость аналогичного жилья составляла 187 369 рублей за квадратный метр.

За пять месяцев 2023 года резкое падение цены на квартиры в элитных домах было зафиксировано аналитиками впервые. В апреле стоимость жилья такого формата увеличилась почти на 6%. До этого удорожание составляло не более 2-3%.

Кристина Бронникова, риелтор агентства недвижимости «Этажи», связывает понижение стоимости элитных квартир с нежеланием финансово обеспеченных граждан инвестировать в жилье в Тюмени. «Сейчас большое количество предложений не равно количеству запросов на него. По моему мнению, те тюменцы, кто может позволить себе объекты бизнес-класса, предпочитают покупку в Петербурге, Москве или Дубае. Ну и плюс лимиты по льготной ипотеке не позволяют брать дорогостоящее жилье», — рассказала собеседница URA.RU.