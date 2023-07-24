Ural Mash: на детский праздник в Тюмени были вызваны СК, ФСБ и полиция

По информации telegram-канала, инцидент произошел на выходных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени на детский день рождения по экстренному вызову приехали полиция, ФСБ, Росгвардия и сотрудники регионального управления Следственного комитета РФ. Выезд спецслужб оказался спровоцирован игровым муляжом бомбы, которую на праздник принес аниматор. Об этом случае сообщает telegram-канал Ural Mash.

«Ошарашенные прохожие заметили, как малыши собрались около опасной штуки, и вызвали спецслужбы. Приехали полиция, СК, ФСБ, кинологи, криминалисты и „Росгвардия“. Участок оцепили, Виктор долго объяснял всем, что это муляж. Реквизит изъяли, а с мужчиной серьезно поговорили», — передается в telegram-канале.

По их информации, инцидент произошел в выходные. Аниматором был Виктор Величко, который 10 лет проводит детские праздники в стиле шпионов и спецназа. В этот раз он поступил таким же образом, спрятав игрушечную бомбу и предложив найти ее.

URA.RU направило письменный запрос в региональное УМВД и СУ СК РФ по Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается.