24 июля 2023

Ural Mash: на детский праздник в Тюмени были вызваны СК, ФСБ и полиция

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, силовики, полиция, спины полиции
По информации telegram-канала, инцидент произошел на выходных Фото:

В Тюмени на детский день рождения по экстренному вызову приехали полиция, ФСБ, Росгвардия и сотрудники регионального управления Следственного комитета РФ. Выезд спецслужб оказался спровоцирован игровым муляжом бомбы, которую на праздник принес аниматор. Об этом случае сообщает telegram-канал Ural Mash.

«Ошарашенные прохожие заметили, как малыши собрались около опасной штуки, и вызвали спецслужбы. Приехали полиция, СК, ФСБ, кинологи, криминалисты и „Росгвардия“. Участок оцепили, Виктор долго объяснял всем, что это муляж. Реквизит изъяли, а с мужчиной серьезно поговорили», — передается в telegram-канале.

По их информации, инцидент произошел в выходные. Аниматором был Виктор Величко, который 10 лет проводит детские праздники в стиле шпионов и спецназа. В этот раз он поступил таким же образом, спрятав игрушечную бомбу и предложив найти ее.

URA.RU направило письменный запрос в региональное УМВД и СУ СК РФ по Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается.

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В Тюмени на детский день рождения по экстренному вызову приехали полиция, ФСБ, Росгвардия и сотрудники регионального управления Следственного комитета РФ. Выезд спецслужб оказался спровоцирован игровым муляжом бомбы, которую на праздник принес аниматор. Об этом случае сообщает telegram-канал Ural Mash. «Ошарашенные прохожие заметили, как малыши собрались около опасной штуки, и вызвали спецслужбы. Приехали полиция, СК, ФСБ, кинологи, криминалисты и „Росгвардия“. Участок оцепили, Виктор долго объяснял всем, что это муляж. Реквизит изъяли, а с мужчиной серьезно поговорили», — передается в telegram-канале. По их информации, инцидент произошел в выходные. Аниматором был Виктор Величко, который 10 лет проводит детские праздники в стиле шпионов и спецназа. В этот раз он поступил таким же образом, спрятав игрушечную бомбу и предложив найти ее. URA.RU направило письменный запрос в региональное УМВД и СУ СК РФ по Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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