24 июля 2023
23 июля 2023

Юные робототехники из ЯНАО представят РФ на чемпионате в Индии

Команда школьников из ЯНАО прибыла в Индию, для участия в чемпионате мира по робототехнике
© Служба новостей «URA.RU»
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Команда из Губкинского представит Россию на чемпионате по робототехнике в Индии Фото:

Школьники из Губкинского (ЯНАО) представят округ на чемпионате мира по робототехнике, который начинается в Индии. Команда STT_TEAM получила право представлять Россию на чемпионате мира после победы в чемпионате страны, сообщает центр поддержки одаренных детей ЯНАО.

«Ребята из команды STT_TEAM из Губкинского прибыли в Индию для участия в Международном чемпионате по робототехнике Technoxian 7.0, который состоится 25—27 июля в городе Нью-Дели. Команда представит свой проект по использованию оптоволокна для экономии энергии в освещении», — сообщает пресс-служба центра поддержки одаренных детей на официальном сайте.

Ямальские школьники встретились с представителями посольства РФ в Индии, которые познакомили их с особенностями страны. Ребята подготовились к поездке и уверены в своих силах.

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО большое внимание уделяется обучению школьников основам робототехники. Такую возможность имеют учащиеся даже в отдаленных поселках.

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Школьники из Губкинского (ЯНАО) представят округ на чемпионате мира по робототехнике, который начинается в Индии. Команда STT_TEAM получила право представлять Россию на чемпионате мира после победы в чемпионате страны, сообщает центр поддержки одаренных детей ЯНАО. «Ребята из команды STT_TEAM из Губкинского прибыли в Индию для участия в Международном чемпионате по робототехнике Technoxian 7.0, который состоится 25—27 июля в городе Нью-Дели. Команда представит свой проект по использованию оптоволокна для экономии энергии в освещении», — сообщает пресс-служба центра поддержки одаренных детей на официальном сайте. Ямальские школьники встретились с представителями посольства РФ в Индии, которые познакомили их с особенностями страны. Ребята подготовились к поездке и уверены в своих силах. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО большое внимание уделяется обучению школьников основам робототехники. Такую возможность имеют учащиеся даже в отдаленных поселках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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