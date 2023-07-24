Юные робототехники из ЯНАО представят РФ на чемпионате в Индии

Школьники из Губкинского (ЯНАО) представят округ на чемпионате мира по робототехнике, который начинается в Индии. Команда STT_TEAM получила право представлять Россию на чемпионате мира после победы в чемпионате страны, сообщает центр поддержки одаренных детей ЯНАО.
«Ребята из команды STT_TEAM из Губкинского прибыли в Индию для участия в Международном чемпионате по робототехнике Technoxian 7.0, который состоится 25—27 июля в городе Нью-Дели. Команда представит свой проект по использованию оптоволокна для экономии энергии в освещении», — сообщает пресс-служба центра поддержки одаренных детей на официальном сайте.
Ямальские школьники встретились с представителями посольства РФ в Индии, которые познакомили их с особенностями страны. Ребята подготовились к поездке и уверены в своих силах.
Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО большое внимание уделяется обучению школьников основам робототехники. Такую возможность имеют учащиеся даже в отдаленных поселках.
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