Курганские полицейские устроили погоню со стрельбой, чтобы задержать нарушителя. Видео

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ДПС. Тюмень, машина дпс, мигалка, дпс
Дорожные полицейские неоднократно призывали водителя остановить транспортное средство Фото:

Чтобы задержать нарушителя курганскому наряду ДПС пришлось открыть огонь по колесам машины, водитель которой пытался уйти от преследования. Он создавал аварийные ситуации, выезжая на полосу встречного движения, что угрожало жизни и здоровью граждан. Ранее внимание полицейских привлек автомобиль, который двигался по лесному массиву с выключенными габаритными огнями.

«Полицейские неоднократно призывали мужчину остановить транспортное средство. <…> На 332-м километре трассы „Иртыш“ автоинспектор принял решение произвести предупредительный выстрел вверх, после чего произвел три прицельных выстрела из пистолета по заднему левому колесу автомобиля ВАЗ 21074. Водитель значительно снизил скорость из-за повреждения колеса и допустил наезд на препятствие, после чего был задержан сотрудниками ДПС», — передает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Нарушителем оказался молодой житель Кургана, который не имел права управления транспортным средством. В отношении горожанина составлены административные материалы. Автомобиль транспортирован на спецстоянку.

В конце июня полицейским также пришлось устроить погоню со стрельбой, чтобы остановить водителя, который пытался уйти от погони. Тогда задержанным оказался 36-летний житель соседнего региона.

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Чтобы задержать нарушителя курганскому наряду ДПС пришлось открыть огонь по колесам машины, водитель которой пытался уйти от преследования. Он создавал аварийные ситуации, выезжая на полосу встречного движения, что угрожало жизни и здоровью граждан. Ранее внимание полицейских привлек автомобиль, который двигался по лесному массиву с выключенными габаритными огнями. «Полицейские неоднократно призывали мужчину остановить транспортное средство. <…> На 332-м километре трассы „Иртыш“ автоинспектор принял решение произвести предупредительный выстрел вверх, после чего произвел три прицельных выстрела из пистолета по заднему левому колесу автомобиля ВАЗ 21074. Водитель значительно снизил скорость из-за повреждения колеса и допустил наезд на препятствие, после чего был задержан сотрудниками ДПС», — передает пресс-служба УМВД России по Курганской области. Нарушителем оказался молодой житель Кургана, который не имел права управления транспортным средством. В отношении горожанина составлены административные материалы. Автомобиль транспортирован на спецстоянку. В конце июня полицейским также пришлось устроить погоню со стрельбой, чтобы остановить водителя, который пытался уйти от погони. Тогда задержанным оказался 36-летний житель соседнего региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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