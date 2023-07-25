Дорожные полицейские неоднократно призывали водителя остановить транспортное средство Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

Чтобы задержать нарушителя курганскому наряду ДПС пришлось открыть огонь по колесам машины, водитель которой пытался уйти от преследования. Он создавал аварийные ситуации, выезжая на полосу встречного движения, что угрожало жизни и здоровью граждан. Ранее внимание полицейских привлек автомобиль, который двигался по лесному массиву с выключенными габаритными огнями.

«Полицейские неоднократно призывали мужчину остановить транспортное средство. <…> На 332-м километре трассы „Иртыш“ автоинспектор принял решение произвести предупредительный выстрел вверх, после чего произвел три прицельных выстрела из пистолета по заднему левому колесу автомобиля ВАЗ 21074. Водитель значительно снизил скорость из-за повреждения колеса и допустил наезд на препятствие, после чего был задержан сотрудниками ДПС», — передает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Нарушителем оказался молодой житель Кургана, который не имел права управления транспортным средством. В отношении горожанина составлены административные материалы. Автомобиль транспортирован на спецстоянку.

В конце июня полицейским также пришлось устроить погоню со стрельбой, чтобы остановить водителя, который пытался уйти от погони. Тогда задержанным оказался 36-летний житель соседнего региона.