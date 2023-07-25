Тюменские предприниматели массово теряют интерес к бизнесу

Основные причины продажи бизнеса в Тюмени — потолок развития предприятия и потеря предпринимателем интереса Фото: Алексей Гайнов © URA.RU

Предприниматели Тюменской области теряют интерес к бизнесу, достигают потолка развития, из-за чего в итоге вынуждены избавляться от своего дела. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор компании «Бизнес-Маркет» Андрей Попов.

«Основаня причина продажи бизнеса сейчас — потеря интереса. Если бизнес дает прибыль в 100 тысяч рублей, кому-то этого достаточно, а кому-то — мало. Те, кому мало — продает, меняет сферу интересов. А потолок развития у всех разный. Бывает так, что бизнесмен уперся в потолок, продал бизнес, а новый владелец просто проламывает этот потолок и взлетает еще выше», — поделился с URA.RU Попов.

По его словам, сегодня чаще всего продают бизнес, связанный с торговлей, косметологией и общепитом. В настоящий момент на продажу выставлено более десятка косметологических и стоматологических кабинетов, сообщает доска объявлений «Авито». «Причина продажи — переезд в другой регион и перепрофилирование бизнеса», — сказано в одном из таких объявлений.

Попов добавил, что переезд с целью расширения бизнеса так же является частой причиной продажи. «Еще одна в нашем топе причин — раздел бизнеса при конфликте интересов партнеров, особенно если партнеры являются супругами», — пояснил он.

Ранее агентство рассказало о массовой продаже автосервисов и автомоек в Тюмени. Владельцы этого бизнеса вынуждены избавляться от него из-за евросанкций.