25 июля 2023

Тюменские предприниматели массово теряют интерес к бизнесу

© Служба новостей «URA.RU»
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Основные причины продажи бизнеса в Тюмени — потолок развития предприятия и потеря предпринимателем интереса Фото:

Предприниматели Тюменской области теряют интерес к бизнесу, достигают потолка развития, из-за чего в итоге вынуждены избавляться от своего дела. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор компании «Бизнес-Маркет» Андрей Попов.

«Основаня причина продажи бизнеса сейчас — потеря интереса. Если бизнес дает прибыль в 100 тысяч рублей, кому-то этого достаточно, а кому-то — мало. Те, кому мало — продает, меняет сферу интересов. А потолок развития у всех разный. Бывает так, что бизнесмен уперся в потолок, продал бизнес, а новый владелец просто проламывает этот потолок и взлетает еще выше», — поделился с URA.RU Попов.

По его словам, сегодня чаще всего продают бизнес, связанный с торговлей, косметологией и общепитом. В настоящий момент на продажу выставлено более десятка косметологических и стоматологических кабинетов, сообщает доска объявлений «Авито». «Причина продажи — переезд в другой регион и перепрофилирование бизнеса», — сказано в одном из таких объявлений.

Попов добавил, что переезд с целью расширения бизнеса так же является частой причиной продажи. «Еще одна в нашем топе причин — раздел бизнеса при конфликте интересов партнеров, особенно если партнеры являются супругами», — пояснил он.

Ранее агентство рассказало о массовой продаже автосервисов и автомоек в Тюмени. Владельцы этого бизнеса вынуждены избавляться от него из-за евросанкций.

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Предприниматели Тюменской области теряют интерес к бизнесу, достигают потолка развития, из-за чего в итоге вынуждены избавляться от своего дела. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор компании «Бизнес-Маркет» Андрей Попов. «Основаня причина продажи бизнеса сейчас — потеря интереса. Если бизнес дает прибыль в 100 тысяч рублей, кому-то этого достаточно, а кому-то — мало. Те, кому мало — продает, меняет сферу интересов. А потолок развития у всех разный. Бывает так, что бизнесмен уперся в потолок, продал бизнес, а новый владелец просто проламывает этот потолок и взлетает еще выше», — поделился с URA.RU Попов. По его словам, сегодня чаще всего продают бизнес, связанный с торговлей, косметологией и общепитом. В настоящий момент на продажу выставлено более десятка косметологических и стоматологических кабинетов, сообщает доска объявлений «Авито». «Причина продажи — переезд в другой регион и перепрофилирование бизнеса», — сказано в одном из таких объявлений. Попов добавил, что переезд с целью расширения бизнеса так же является частой причиной продажи. «Еще одна в нашем топе причин — раздел бизнеса при конфликте интересов партнеров, особенно если партнеры являются супругами», — пояснил он. Ранее агентство рассказало о массовой продаже автосервисов и автомоек в Тюмени. Владельцы этого бизнеса вынуждены избавляться от него из-за евросанкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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