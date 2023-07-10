10 июля 2023

Тюменские бизнесмены избавляются от VIP-автосервисов и автомоек

© Служба новостей «URA.RU»
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Премиальный детейлинг-центр Autolab by RCС. Екатеринбург
У Тюменских дитейлинг-центров возникли трудности с поставками профессиональной автохимии Фото:

Тюменские предприниматели начали избавляться от автомоек, автосервисов и дитейлинг-центров. Больше 20 предложений в сегментах «эконом» и «премиум» выставлено на доске объявлений Avito за последний месяц.

«Продается бизнес Detailing studio. Полностью упакован, налажен, стабилен, 10 лет успешной работы, стабильная клиентская база. Продаю, вырученные деньги инвестирую в новый проект», — сообщает владелец одной из продаваемых автомоек VIP-формата.

Как рассказал URA.RU автор другого объявления, свой дитейлинг-бизнес он продает из-за трудностей с поставками профессиональной автохимии. «Даже полгода назад так трудно не было, у поставщиков удавалось находить на складах премиальные автошампуни, полироли иностранные. Сейчас с этим проблема, потому что российская автохимия, к сожалению, далеко не идеальна», — пояснил он в беседе с URA.RU.

Трудности с поставками иностранных товаров возникли из-за санкций, наложенных США и странами ЕЭС в ответ на начало спецоперации на Украине. Ранее агентство рассказало, что проблемы с бизнесом возникают не только у владельцев автосервисов. Например, хозяева тюменских кофеен работают в убыток, чтобы сохранить базу клиентов.

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Тюменские предприниматели начали избавляться от автомоек, автосервисов и дитейлинг-центров. Больше 20 предложений в сегментах «эконом» и «премиум» выставлено на доске объявлений Avito за последний месяц. «Продается бизнес Detailing studio. Полностью упакован, налажен, стабилен, 10 лет успешной работы, стабильная клиентская база. Продаю, вырученные деньги инвестирую в новый проект», — сообщает владелец одной из продаваемых автомоек VIP-формата. Как рассказал URA.RU автор другого объявления, свой дитейлинг-бизнес он продает из-за трудностей с поставками профессиональной автохимии. «Даже полгода назад так трудно не было, у поставщиков удавалось находить на складах премиальные автошампуни, полироли иностранные. Сейчас с этим проблема, потому что российская автохимия, к сожалению, далеко не идеальна», — пояснил он в беседе с URA.RU. Трудности с поставками иностранных товаров возникли из-за санкций, наложенных США и странами ЕЭС в ответ на начало спецоперации на Украине. Ранее агентство рассказало, что проблемы с бизнесом возникают не только у владельцев автосервисов. Например, хозяева тюменских кофеен работают в убыток, чтобы сохранить базу клиентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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