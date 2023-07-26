Для детей участников СВО прошла экскурсия по конному клубу и катание на лошадях Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

В Тюменской области на территории конного клуба «Луговое» прошла встреча с семьями участников специальной военной операции (СВО). Детям провели экскурсию в конный клуб, а также покатали на лошадях. Об этом сообщила 26 июля глава Тюменского района Светлана Иванова.

«Продолжаем поддерживать и не оставляем без внимания семьи участников СВО. На теплую встречу в неформальной обстановке с чаепитием и концертом на территории конного клуба „Луговое“ меня пригласила мама мобилизованного, блогер Аягоз Жантасова. Там для детей прошла экскурсия по клубу и катание на лошадях. А взрослые познакомились и договорились вместе решать насущные вопросы», — написала в своем telegram-канале глава района.

На встрече Светлана Иванова пообщалась с близкими и родными земляков, которые находятся в зоне СВО, участницами группы «Жены, мамы героев. Тюмень» и с уполномоченным представителем президента Союза офицерских жен по УФО в Тюмени Мариной Цуркану. По ее словам, встреча состоялась во многом благодаря поддержке предпринимателей — представителей конного клуба и банкетного зала «Байтерек».

Ранее URA.RU писало, что более 1000 детей тюменских участников СВО бесплатно отдохнули в лагерях региона. Путевки предоставляются круглогодично в зависимости от пожеланий семьи.