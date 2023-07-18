Тюменские власти отчитались об отдыхе детей бойцов СВО

В Тюменской области бесплатно отдохнули более 1000 детей бойцов СВО

Дети военнослужащих отдыхают в Тюменской области бесплатно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Более 1000 детей тюменских участников СВО бесплатно отдохнули на летних сменах в лагерях региона. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.

«Более 1 000 детей тюменских бойцов уже отдохнули на летних сменах в лагерях региона. Путевки предоставляются круглогодично в зависимости от пожеланий семьи. Чтобы отправить ребенка на отдых, необходимо обратиться к семейному наставнику, предоставлять дополнительные документы не нужно», — рассказали в инфоцентре.

Власти напомнили, что решение организовать в 2023 году бесплатный отдых для детей тюменских военнослужащих, несущих службу в зоне СВО, принял губернатор Александр Моор. Всего в регионе 96% школьников охвачены организованными формами отдыха, оздоровления и занятости.