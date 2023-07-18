18 июля 2023

Тюменские власти отчитались об отдыхе детей бойцов СВО

В Тюменской области бесплатно отдохнули более 1000 детей бойцов СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Евгения Куйвашева в Тавду, детский лагерь, игровая площадка, летний отдых, качели
Дети военнослужащих отдыхают в Тюменской области бесплатно Фото:

Более 1000 детей тюменских участников СВО бесплатно отдохнули на летних сменах в лагерях региона. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.

«Более 1 000 детей тюменских бойцов уже отдохнули на летних сменах в лагерях региона. Путевки предоставляются круглогодично в зависимости от пожеланий семьи. Чтобы отправить ребенка на отдых, необходимо обратиться к семейному наставнику, предоставлять дополнительные документы не нужно», — рассказали в инфоцентре.

Власти напомнили, что решение организовать в 2023 году бесплатный отдых для детей тюменских военнослужащих, несущих службу в зоне СВО, принял губернатор Александр Моор. Всего в регионе 96% школьников охвачены организованными формами отдыха, оздоровления и занятости.

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Более 1000 детей тюменских участников СВО бесплатно отдохнули на летних сменах в лагерях региона. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. «Более 1 000 детей тюменских бойцов уже отдохнули на летних сменах в лагерях региона. Путевки предоставляются круглогодично в зависимости от пожеланий семьи. Чтобы отправить ребенка на отдых, необходимо обратиться к семейному наставнику, предоставлять дополнительные документы не нужно», — рассказали в инфоцентре. Власти напомнили, что решение организовать в 2023 году бесплатный отдых для детей тюменских военнослужащих, несущих службу в зоне СВО, принял губернатор Александр Моор. Всего в регионе 96% школьников охвачены организованными формами отдыха, оздоровления и занятости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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