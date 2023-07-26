26 июля 2023

В Тюменской области перевозчик асфальтобетона насмерть задавил рабочего

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, бетономешалка, строительные работы
Причиной происшествия стало нарушение ПДД Фото:

В Тюменской области во время выгрузки асфальтобетона водитель насмерть задавил рабочего. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда по региону.

«Водитель VOLVO убедившись, что на проезжей части никого нет, подал звуковой сигнал и начал движение задним ходом к асфальтоукладчику для выгрузки асфальтобетонной смеси. Смотря в правое зеркало заднего вида, почувствовал скачок колесами, прекратил движение. Вышел из автомобиля обнаружил на проезжей части дорожного рабочего без признаков жизни», — сообщили в пресс-службе.

Известно, что инцидент произошел днем 22 июня 2023 года с работником филиала «Дорожного ремонтно-строительного управления-5» АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие». Причиной происшествия стало нарушение ПДД.

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В Тюменской области во время выгрузки асфальтобетона водитель насмерть задавил рабочего. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда по региону. «Водитель VOLVO убедившись, что на проезжей части никого нет, подал звуковой сигнал и начал движение задним ходом к асфальтоукладчику для выгрузки асфальтобетонной смеси. Смотря в правое зеркало заднего вида, почувствовал скачок колесами, прекратил движение. Вышел из автомобиля обнаружил на проезжей части дорожного рабочего без признаков жизни», — сообщили в пресс-службе. Известно, что инцидент произошел днем 22 июня 2023 года с работником филиала «Дорожного ремонтно-строительного управления-5» АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие». Причиной происшествия стало нарушение ПДД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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