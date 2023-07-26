В Тюменской области перевозчик асфальтобетона насмерть задавил рабочего

27 июля 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

Причиной происшествия стало нарушение ПДД Фото: Московец Илья © URA.RU В Тюменской области во время выгрузки асфальтобетона водитель насмерть задавил рабочего. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда по региону. «Водитель VOLVO убедившись, что на проезжей части никого нет, подал звуковой сигнал и начал движение задним ходом к асфальтоукладчику для выгрузки асфальтобетонной смеси. Смотря в правое зеркало заднего вида, почувствовал скачок колесами, прекратил движение. Вышел из автомобиля обнаружил на проезжей части дорожного рабочего без признаков жизни», — сообщили в пресс-службе. Известно, что инцидент произошел днем 22 июня 2023 года с работником филиала «Дорожного ремонтно-строительного управления-5» АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие». Причиной происшествия стало нарушение ПДД.

В Тюменской области во время выгрузки асфальтобетона водитель насмерть задавил рабочего. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда по региону. «Водитель VOLVO убедившись, что на проезжей части никого нет, подал звуковой сигнал и начал движение задним ходом к асфальтоукладчику для выгрузки асфальтобетонной смеси. Смотря в правое зеркало заднего вида, почувствовал скачок колесами, прекратил движение. Вышел из автомобиля обнаружил на проезжей части дорожного рабочего без признаков жизни», — сообщили в пресс-службе. Известно, что инцидент произошел днем 22 июня 2023 года с работником филиала «Дорожного ремонтно-строительного управления-5» АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие». Причиной происшествия стало нарушение ПДД.