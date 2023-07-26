В Тюменской области перевозчик асфальтобетона насмерть задавил рабочего

В Тюменской области во время выгрузки асфальтобетона водитель насмерть задавил рабочего. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда по региону.
«Водитель VOLVO убедившись, что на проезжей части никого нет, подал звуковой сигнал и начал движение задним ходом к асфальтоукладчику для выгрузки асфальтобетонной смеси. Смотря в правое зеркало заднего вида, почувствовал скачок колесами, прекратил движение. Вышел из автомобиля обнаружил на проезжей части дорожного рабочего без признаков жизни», — сообщили в пресс-службе.
Известно, что инцидент произошел днем 22 июня 2023 года с работником филиала «Дорожного ремонтно-строительного управления-5» АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие». Причиной происшествия стало нарушение ПДД.
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