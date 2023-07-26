26 июля 2023

В Тюмени откроют новый поворот с объездной

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога, трасса. М5. Челябинская область, трасса, дорога, автотранспорт, автомобильная дорога, поворот дороги
Новый поворот с объездной откроют уже на следующей неделе Фото:

В Тюмени планируют на следующей неделе открыть новый поворот с объездной на улицу Мельникайте. Об этом сообщили в telegram-канале Главного управления строительства региона.

«На правоповоротном съезде, который строится в районе развязки „Обход г. Тюмени — ул. Мельникайте“, смонтирована система освещения. Совсем скоро будут завершены все работы. Уже на следующей неделе планируется запуск движения по новому съезду», — говорится в сообщении telegram-канала.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени появится новая улица, которая продлится от развязки на Червишевском тракте до улицы Фарман Салманова. Протяженность новой дороги составит около 2,8 километров.

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В Тюмени планируют на следующей неделе открыть новый поворот с объездной на улицу Мельникайте. Об этом сообщили в telegram-канале Главного управления строительства региона. «На правоповоротном съезде, который строится в районе развязки „Обход г. Тюмени — ул. Мельникайте“, смонтирована система освещения. Совсем скоро будут завершены все работы. Уже на следующей неделе планируется запуск движения по новому съезду», — говорится в сообщении telegram-канала. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени появится новая улица, которая продлится от развязки на Червишевском тракте до улицы Фарман Салманова. Протяженность новой дороги составит около 2,8 километров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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