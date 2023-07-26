В Тюмени откроют новый поворот с объездной

В Тюмени планируют на следующей неделе открыть новый поворот с объездной на улицу Мельникайте. Об этом сообщили в telegram-канале Главного управления строительства региона.
«На правоповоротном съезде, который строится в районе развязки „Обход г. Тюмени — ул. Мельникайте“, смонтирована система освещения. Совсем скоро будут завершены все работы. Уже на следующей неделе планируется запуск движения по новому съезду», — говорится в сообщении telegram-канала.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени появится новая улица, которая продлится от развязки на Червишевском тракте до улицы Фарман Салманова. Протяженность новой дороги составит около 2,8 километров.
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