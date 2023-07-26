Курганцы жалуются, что на детей участников СВО нет региональных выплат

В Курганской области нет региональной выплаты в 20 тысяч рублей детям участников СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Курганской области детям военнослужащих-участников СВО не предоставляют выплаты в размере 20 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали супруги военных. Специалист регионального управления социальной защиты населения подтвердил информацию.

«Муж заключил контракт на службу в зоне спецоперации, рассказал, что на детей положены единовременные выплаты в 20 тысяч рублей. Оказалось, что это региональные выплаты. В Челябинской и Свердловской областях, например, такие выплаты есть. В Курганской области нам отказали», — рассказала URA.RU супруга военнослужащего.

В главном управлении соцзащиты населения Курганской области подтвердили, что таких выплат в регионе не предусмотрено. URA.RU направило в правительство Курганской области запрос, с просьбой прокомментировать информацию и уточнить, какие региональные выплаты предоставляются семьям участников СВО, ответ пока не поступил. Публикация будет дополнена после получения ответа на запрос.

В Курганском региональном отделении Социального фонда России сообщили, что в области 600 детей мобилизованных, отправленных на СВО, получат единое пособие. Пособие назначат без учета доходов семьи до мобилизации и выплат в период службы в зоне СВО. Выплата назначается на полгода, после чего можно вновь подать заявление в Соцфонд.

Ранее URA.RU писало, что более 600 семей курганцев, мобилизованных в зону спецоперации, получили денежные выплаты на неотложные нужды от правительства Курганской области через соцслужбы. Сумма выплаты составила 10 тысяч рублей.