26 июля 2023

Курганцы жалуются, что на детей участников СВО нет региональных выплат

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области нет региональной выплаты в 20 тысяч рублей детям участников СВО Фото:

В Курганской области детям военнослужащих-участников СВО не предоставляют выплаты в размере 20 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали супруги военных. Специалист регионального управления социальной защиты населения подтвердил информацию.

«Муж заключил контракт на службу в зоне спецоперации, рассказал, что на детей положены единовременные выплаты в 20 тысяч рублей. Оказалось, что это региональные выплаты. В Челябинской и Свердловской областях, например, такие выплаты есть. В Курганской области нам отказали», — рассказала URA.RU супруга военнослужащего.

В главном управлении соцзащиты населения Курганской области подтвердили, что таких выплат в регионе не предусмотрено. URA.RU направило в правительство Курганской области запрос, с просьбой прокомментировать информацию и уточнить, какие региональные выплаты предоставляются семьям участников СВО, ответ пока не поступил. Публикация будет дополнена после получения ответа на запрос.

В Курганском региональном отделении Социального фонда России сообщили, что в области 600 детей мобилизованных, отправленных на СВО, получат единое пособие. Пособие назначат без учета доходов семьи до мобилизации и выплат в период службы в зоне СВО. Выплата назначается на полгода, после чего можно вновь подать заявление в Соцфонд.

Ранее URA.RU писало, что более 600 семей курганцев, мобилизованных в зону спецоперации, получили денежные выплаты на неотложные нужды от правительства Курганской области через соцслужбы. Сумма выплаты составила 10 тысяч рублей.

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В Курганской области детям военнослужащих-участников СВО не предоставляют выплаты в размере 20 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали супруги военных. Специалист регионального управления социальной защиты населения подтвердил информацию. «Муж заключил контракт на службу в зоне спецоперации, рассказал, что на детей положены единовременные выплаты в 20 тысяч рублей. Оказалось, что это региональные выплаты. В Челябинской и Свердловской областях, например, такие выплаты есть. В Курганской области нам отказали», — рассказала URA.RU супруга военнослужащего. В главном управлении соцзащиты населения Курганской области подтвердили, что таких выплат в регионе не предусмотрено. URA.RU направило в правительство Курганской области запрос, с просьбой прокомментировать информацию и уточнить, какие региональные выплаты предоставляются семьям участников СВО, ответ пока не поступил. Публикация будет дополнена после получения ответа на запрос. В Курганском региональном отделении Социального фонда России сообщили, что в области 600 детей мобилизованных, отправленных на СВО, получат единое пособие. Пособие назначат без учета доходов семьи до мобилизации и выплат в период службы в зоне СВО. Выплата назначается на полгода, после чего можно вновь подать заявление в Соцфонд. Ранее URA.RU писало, что более 600 семей курганцев, мобилизованных в зону спецоперации, получили денежные выплаты на неотложные нужды от правительства Курганской области через соцслужбы. Сумма выплаты составила 10 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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