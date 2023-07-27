Губернатор Моор наградил тюменцев в преддверии Дня города

27 июля 2023 в 16:22 Размер текста - 17 +

Губернатор Моор наградил четверых тюменцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор наградил жителей областной столицы в преддверии Дня города. Об этом сообщает telegram-канал инфоцентра регионального правительства. «Почетной грамотой губернатора Тюменской области награждена организатор помощи по уходу за больными общественной организации инвалидов по онкологическому заболеванию „Забота“ Светлана Шалатова. <…> Благодарность губернатора Тюменской области объявлена артистке Молодежного театра „Ангажемент“ Екатерине Зориной», — говорится в сообщении инфоцентра. Также благодарность главы региона получили профессор кафедры гуманитарных наук и технологий ТИУ Галина Колева и старшая медсестра городской поликлиники № 17 Ольга Еремина. Ранее URA.RU писало, что губернатор вручил благодарности пяти жителям Викуловского района.

Губернатор Тюменской области Александр Моор наградил жителей областной столицы в преддверии Дня города. Об этом сообщает telegram-канал инфоцентра регионального правительства. «Почетной грамотой губернатора Тюменской области награждена организатор помощи по уходу за больными общественной организации инвалидов по онкологическому заболеванию „Забота“ Светлана Шалатова. <…> Благодарность губернатора Тюменской области объявлена артистке Молодежного театра „Ангажемент“ Екатерине Зориной», — говорится в сообщении инфоцентра. Также благодарность главы региона получили профессор кафедры гуманитарных наук и технологий ТИУ Галина Колева и старшая медсестра городской поликлиники № 17 Ольга Еремина. Ранее URA.RU писало, что губернатор вручил благодарности пяти жителям Викуловского района.