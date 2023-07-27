Губернатор Моор наградил тюменцев в преддверии Дня города

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Якушев и Моор. Тюмень, моор александр, моор
Губернатор Моор наградил четверых тюменцев Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор наградил жителей областной столицы в преддверии Дня города. Об этом сообщает telegram-канал инфоцентра регионального правительства.

«Почетной грамотой губернатора Тюменской области награждена организатор помощи по уходу за больными общественной организации инвалидов по онкологическому заболеванию „Забота“ Светлана Шалатова. <…> Благодарность губернатора Тюменской области объявлена артистке Молодежного театра „Ангажемент“ Екатерине Зориной», — говорится в сообщении инфоцентра.

Также благодарность главы региона получили профессор кафедры гуманитарных наук и технологий ТИУ Галина Колева и старшая медсестра городской поликлиники № 17 Ольга Еремина. Ранее URA.RU писало, что губернатор вручил благодарности пяти жителям Викуловского района.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор наградил жителей областной столицы в преддверии Дня города. Об этом сообщает telegram-канал инфоцентра регионального правительства. «Почетной грамотой губернатора Тюменской области награждена организатор помощи по уходу за больными общественной организации инвалидов по онкологическому заболеванию „Забота“ Светлана Шалатова. <…> Благодарность губернатора Тюменской области объявлена артистке Молодежного театра „Ангажемент“ Екатерине Зориной», — говорится в сообщении инфоцентра. Также благодарность главы региона получили профессор кафедры гуманитарных наук и технологий ТИУ Галина Колева и старшая медсестра городской поликлиники № 17 Ольга Еремина. Ранее URA.RU писало, что губернатор вручил благодарности пяти жителям Викуловского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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