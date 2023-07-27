Жители сгоревшего села Юлдус в Шадринском муниципальном округе (Курганская область) обратились к министру МЧС Александру Куренкову с просьбой передать им новую пожарную машину. Об этом сообщает корреспондент URA.RU со встречи с главой ведомства.
«Обращаемся с просьбой, нужна нормальная современная пожарная машина. У нас есть бригада, которая согласится работать», — отмечает один из жителей села.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков, который также присутствует на встрече, пояснил, что они готовы взять покупку нового спецтранспорта на себя, так как в селе муниципальный пост пожарной охраны. Со слов главы региона, в планах у правительства приобрести около 30 новых машин, одну из которых планируется передать жителям Юлдуса.
Ранее URA.RU писало, что глава МЧС Куренков прилетел в сгоревшее курганское село. Вертолет, на котором летел глава МЧС России Александр Куренков, заметили в небе.
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