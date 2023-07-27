27 июля 2023

Губернатор Шумков обещал жителям сгоревшего села «подопнуть» подрядчиков. Видео

Жители сгоревшего села Юлдус Курганской области пожаловались на темпы строительства домов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вадим Шумков поручит провести совещание с подрядчиками и жителями села Юлдус
Вадим Шумков поручит провести совещание с подрядчиками и жителями села Юлдус Фото:

Жители сгоревшего села Юлдус Шадринского округа пожаловались на низкие темпы строительства нового жилья по жилищным сертификатам. У некоторых погорельцев начало строительства домов запланировано на середину августа. В ответ губернатор Вадим Шумков предложил провести совещание с подрядчиками, передает корреспондент URA.RU со встречи министра МЧС Александра Куренкова с погорельцами.

«Нас совершенно не устраивают темпы строительства. Люди ждут уже реальных домов, а у нас по всей деревне всего несколько домов построено, в основном, религиозными организациями, которые помогли из Татарстана и по всей России. Некоторые люди ревут, что дом начнут стоить только 15 августа. Курганская область — такой регион, что 15 августа надо заканчивать строительство, где-то уже заморозки», — заявила участница встречи властей с погорельцами Юлдуса.

Губернатор предложил провести совещание с подрядными организациями с участием жителей. «Мы с вашим участием проведем совещание с подрядными организациями. И по каждой организации вы нам подскажите, кого „подопнуть“, кому что объяснить», — ответил Шумков.

URA.RU ведет прямую трансляцию встречи министра МЧС Александра Куренкова с погорельцами села Юлдус Шадринского округа Курганской области. В мероприятии участвует губернатор Вадим Шумков и члены правительства Курганской области.

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Жители сгоревшего села Юлдус Шадринского округа пожаловались на низкие темпы строительства нового жилья по жилищным сертификатам. У некоторых погорельцев начало строительства домов запланировано на середину августа. В ответ губернатор Вадим Шумков предложил провести совещание с подрядчиками, передает корреспондент URA.RU со встречи министра МЧС Александра Куренкова с погорельцами. «Нас совершенно не устраивают темпы строительства. Люди ждут уже реальных домов, а у нас по всей деревне всего несколько домов построено, в основном, религиозными организациями, которые помогли из Татарстана и по всей России. Некоторые люди ревут, что дом начнут стоить только 15 августа. Курганская область — такой регион, что 15 августа надо заканчивать строительство, где-то уже заморозки», — заявила участница встречи властей с погорельцами Юлдуса. Губернатор предложил провести совещание с подрядными организациями с участием жителей. «Мы с вашим участием проведем совещание с подрядными организациями. И по каждой организации вы нам подскажите, кого „подопнуть“, кому что объяснить», — ответил Шумков. URA.RU ведет прямую трансляцию встречи министра МЧС Александра Куренкова с погорельцами села Юлдус Шадринского округа Курганской области. В мероприятии участвует губернатор Вадим Шумков и члены правительства Курганской области.
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