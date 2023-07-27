Курганские застройщики дежурят, чтобы их стройматериалы не украли

28 июля 2023 в 15:42 Размер текста - 17 +

Курганские застройщики будут прятать стройматериалы от воров (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компании курганских застройщиков, которые занимаются строительством на территории сгоревшего села Юлдус, ставят охранников, чтобы их материалы не украли. Информация об этом прозвучала на встрече погорельцев с министром МЧС Александром Куренковым, передает корреспондент URA.RU «Каркасы спрячем на другом участке, потому что у нас воруют. У нас уже украли металл», — делится один из застройщиков на встрече. Сообщается, что планируют спрятать около 500 килограмм металла. Отмечается, что в сгоревшем селе никто не пытается украсть сваи, так как у них большой вес. Ранее URA.RU писало, что глава МЧС Куренков встретился с курганскими погорельцами. Сообщается, что это третий визит министра в регион. Во время своей поездки Куренков также посетил сгоревшее село Юлдус.

Компании курганских застройщиков, которые занимаются строительством на территории сгоревшего села Юлдус, ставят охранников, чтобы их материалы не украли. Информация об этом прозвучала на встрече погорельцев с министром МЧС Александром Куренковым, передает корреспондент URA.RU «Каркасы спрячем на другом участке, потому что у нас воруют. У нас уже украли металл», — делится один из застройщиков на встрече. Сообщается, что планируют спрятать около 500 килограмм металла. Отмечается, что в сгоревшем селе никто не пытается украсть сваи, так как у них большой вес. Ранее URA.RU писало, что глава МЧС Куренков встретился с курганскими погорельцами. Сообщается, что это третий визит министра в регион. Во время своей поездки Куренков также посетил сгоревшее село Юлдус.