В Тюмени продают должность «директора сладкой жизни». Скрин

28 июля 2023 в 15:42 Размер текста - 17 +

Необычная должность вместе с бизнесом достанется покупателю за 390 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменцам предлагают попробовать себя в роли «директора сладкой жизни», заплатив за это 390 тысяч рублей. О продаже точки со сладостями, расположенной в одном из городских торговых центров, заявил ее владелец на доске объявлений «Авито». «Продам вам хороший бизнес: станьте „директором сладкой жизни“. Качественный дорогой островок с продуманным до мелочей дизайном. Бизнес „твердо стоит на ногах“, в среднем, наценка на реализуемый товар будет составлять не менее 100 рублей на каждую конфетку при закупе всего лишь 25 рублей. Возможно дистанционное управление бизнесом из любой точки мира», — говорится в объявлении. Причина продажи действующего бизнеса неизвестна, связаться с автором объявления на момент публикации не удалось. Однако из объявления известно, что заниматься новому владельцу придется только вопросами стратегии и развития, все остальное будут делать два сотрудника. Ранее URA.RU рассказало о самых частых причинах продажи бизнеса в Тюменской области. В топе — потеря интереса, переезд в другой регион и конфликт интересов партнеров.

Тюменцам предлагают попробовать себя в роли «директора сладкой жизни», заплатив за это 390 тысяч рублей. О продаже точки со сладостями, расположенной в одном из городских торговых центров, заявил ее владелец на доске объявлений «Авито». «Продам вам хороший бизнес: станьте „директором сладкой жизни“. Качественный дорогой островок с продуманным до мелочей дизайном. Бизнес „твердо стоит на ногах“, в среднем, наценка на реализуемый товар будет составлять не менее 100 рублей на каждую конфетку при закупе всего лишь 25 рублей. Возможно дистанционное управление бизнесом из любой точки мира», — говорится в объявлении. Причина продажи действующего бизнеса неизвестна, связаться с автором объявления на момент публикации не удалось. Однако из объявления известно, что заниматься новому владельцу придется только вопросами стратегии и развития, все остальное будут делать два сотрудника. Ранее URA.RU рассказало о самых частых причинах продажи бизнеса в Тюменской области. В топе — потеря интереса, переезд в другой регион и конфликт интересов партнеров.