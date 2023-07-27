27 июля 2023

В Тюмени продают должность «директора сладкой жизни». Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Необычная должность вместе с бизнесом достанется покупателю за 390 тысяч рублей Фото:

Тюменцам предлагают попробовать себя в роли «директора сладкой жизни», заплатив за это 390 тысяч рублей. О продаже точки со сладостями, расположенной в одном из городских торговых центров, заявил ее владелец на доске объявлений «Авито».

«Продам вам хороший бизнес: станьте „директором сладкой жизни“. Качественный дорогой островок с продуманным до мелочей дизайном. Бизнес „твердо стоит на ногах“, в среднем, наценка на реализуемый товар будет составлять не менее 100 рублей на каждую конфетку при закупе всего лишь 25 рублей. Возможно дистанционное управление бизнесом из любой точки мира», — говорится в объявлении.

Причина продажи действующего бизнеса неизвестна, связаться с автором объявления на момент публикации не удалось. Однако из объявления известно, что заниматься новому владельцу придется только вопросами стратегии и развития, все остальное будут делать два сотрудника.

Ранее URA.RU рассказало о самых частых причинах продажи бизнеса в Тюменской области. В топе — потеря интереса, переезд в другой регион и конфликт интересов партнеров.

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Тюменцам предлагают попробовать себя в роли «директора сладкой жизни», заплатив за это 390 тысяч рублей. О продаже точки со сладостями, расположенной в одном из городских торговых центров, заявил ее владелец на доске объявлений «Авито». «Продам вам хороший бизнес: станьте „директором сладкой жизни“. Качественный дорогой островок с продуманным до мелочей дизайном. Бизнес „твердо стоит на ногах“, в среднем, наценка на реализуемый товар будет составлять не менее 100 рублей на каждую конфетку при закупе всего лишь 25 рублей. Возможно дистанционное управление бизнесом из любой точки мира», — говорится в объявлении. Причина продажи действующего бизнеса неизвестна, связаться с автором объявления на момент публикации не удалось. Однако из объявления известно, что заниматься новому владельцу придется только вопросами стратегии и развития, все остальное будут делать два сотрудника. Ранее URA.RU рассказало о самых частых причинах продажи бизнеса в Тюменской области. В топе — потеря интереса, переезд в другой регион и конфликт интересов партнеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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